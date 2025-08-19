"ทวี" ยันฟ้องผู้นำเขมรคดีสังหารข้ามแดน–ยันทำตามกฎหมาย

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะฟ้องผู้นำประเทศกัมพูชา ว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้พูดคุยกันและมีมติออกมา เนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำผิดที่เป็นกฎหมายไทย ในข้อหาฆ่าคนตายและทำร้ายร่างกายนั้น มีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้ดำเนินคดีในกฎหมายไทย โดยเป็นคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งในการสอบสวนนั้นเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด โดยผู้แทนอัยการสูงสุดระบุว่าในคดีนี้ได้มีการประชุมกันแล้วว่าให้มีการร้องทุกข์ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเข้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งรับผิดชอบดูในส่วนของจังหวัดที่เกิดเหตุ ส่วนในมิติของคดีก็จะมีกฎหมายอื่นๆ เช่นค่าตอบแทนผู้เสียหาย ในคดีอาญาซึ่งเมื่อมีการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในประเทศ
ส่วนในทางปฏิบัติจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ เพราะผู้นำกัมพูชาก็ยังอยู่ในประเทศกัมพูชา พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ในทางกฎหมายถ้าไม่ทำ เจ้าพนักงานก็จะผิดมาตรา 157 ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ประชาชน ถ้าเป็นมนุษย์ หากมีการฆ่าให้ตาย หรือหากมีการสั่งให้ฆ่าหรือทำร้าย ก็จะต้องถูกดำเนินคดี โดยในทางปฏิบัติก็ต้องทำ พอเสร็จสิ้นกระบวนการก็คงจะมีการออกหมายจับ หากตัวอยู่ต่างประเทศก็จะมีมาตรการดำเนินการต่อไป เราจึงจะต้องให้มีอัยการสูงสุดเป็นผู้สอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมาตรการตามกฎหมาย
ขณะที่นักวิชาการมองว่ากรณีนี้อาจสร้างความขัดแย้ง หากอีกฝั่งต้องการจะแจ้งผู้นำประเทศของเราบ้าง พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ก็เป็นมุมมองของนักวิชาการ เราต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเราอยู่ภายใต้กฎหมายนิติธรรม จะสามารถเอาผิดผู้นำกัมพูชาได้จริงหรือไม่ เพราะเชื่อว่าทางกัมพูชาจะไม่ส่งตัวมาอยู่แล้ว พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ความผิดอาจจะมี แต่อาจจะไม่ได้ตัวมาก็อีกเรื่องหนึ่ง