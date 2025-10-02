นายกฯสั่งเร่งจ่ายเยียวยาเหตุปะทะเขมร 6-7 ต.ค. ออมสินโอนล็อตแรกให้กว่า 2.3 แสนครัวเรือน

โฆษกรัฐบาล เผย "นายกฯอนุทิน” สั่งการ เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา 6-7 ต.ค. นี้ ธ.ออมสิน เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกให้กว่า 2.3 แสนครัวเรือน
วันนี้ (2 ตุลาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ยืนยัน ประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด จำนวน 315,476 ครัวเรือน ได้รับเงินเยียวยาแน่นอน ตามเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา
วานนี้ (1 ต.ค 68) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัย จำนวน 238,053 ครัวเรือน แล้วแบ่งเป็น
1. จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ จำนวน 147,370 ครัวเรือน จำนวนเงิน 736,850,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 6 ตุลาคม 2568
2. จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และตราด จำนวน 90,683 ครัวเรือน จำนวนเงิน 364,417,000 บาท จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 7 ตุลาคม 2568
สำหรับจำนวนผู้ประสบภัยที่เหลือ ปภ. จะทยอยนำส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินและโอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะ “การรับเงินช่วยเหลือ” ได้ทาง https://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister
“ทั้งนี้ นายกฯ ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทย ยังห่วงกังวลถึงกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ อาทิ ประชาชนที่รักษาพื้นที่ ไม่ได้อพยพออกมา โดยสั่งการ ปภ. ให้ไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่าย และวงเงินช่วยเหลือ ให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างครอบคลุม โดยถือว่าการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของพี่น้อง เป็นภารกิจสำคัญ ที่รัฐบาลชุดนี้ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่” นายสิริพงศ์กล่าว