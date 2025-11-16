ไฟไหม้บ้านเม่น เมืองอุดร วอด 4 หลังรวด! คาดไฟฟ้าลัดวงจร

อุดรธานี - เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในพื้นที่บ้านเม่น หมู่ 7 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี เผาวอดบ้านเรือนเสียหายถึง 4 หลังรวด เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง ใช้เวลา 40 นาทีจึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นคาดว่าเกิดจาก “ไฟฟ้าลัดวงจร” โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (16 พ.ย. 68) รายงานข่าวแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในพื้นที่บ้านเม่น หมู่ 7 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี หลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและอำนวยการระงับเหตุทันที โดยมีการระดมรถดับเพลิงจาก อบต.บ้านขาว, ทต.นาข่า, อบต.นาพู่ (อ.เพ็ญ) และ อบต.กุดสระ เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง โดยใช้เวลาควบคุมเพลิงตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสามารถสกัดไว้ได้ในเวลา 09.10 น.
จากการสอบสวนพยานในพื้นที่ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้าย "สวิตช์คัตเอาต์ระเบิด" ดังมาจากบริเวณชั้น 2 ของบ้านต้นเพลิง เจ้าหน้าที่จึงตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อตรวจสอบความเสียหายพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากเปลวเพลิงรวมทั้งสิ้น 4 หลัง
ได้แก่ บ้านเลขที่ 60 (ครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น) ของ นางบุญเมือง ลีเอาะ เสียหายทั้งหลัง บ้านเลขที่ 154 (บ้านปูนชั้นเดียว) ของ นายทองสุข ศรีชัยยศ เสียหายทั้งหลัง บ้านเลขที่ 27 (ครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น) ของ นายสมบูรณ์ บุตรพิมพ์ เสียหายทั้งหลัง บ้านเลขที่ 55 (ครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น) ของนายธงชัย ทองเฟื่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เสียหายครึ่งหลัง
นายธงชัยยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปโดยเร็ว