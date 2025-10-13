“ธนกร” สั่ง รมช.-กรมโรงงานตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ รง.โฟมฯ ที่บางพระ

"ธนกร" สั่ง รมช.อุตฯ และกรมโรงงานเร่งติดตามและตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานโปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง ที่บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชี้ยังไม่พบผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร กำชับติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมพิจารณาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.30 น. ได้รับรายงานจากนายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัท โปร-แคร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20200222325633 (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม จ3-53(5)-55/63ชบ) ซึ่งประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มยืด เป็นต้น เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้สะเก็ดไฟลุกไหม้โฟมที่เป็นเชื้อเพลิง และลุกไหม้อาคารซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวอย่างรวดเร็ว จนตัวอาคารพังลงมาทั้งแถบ และยังลุกลามไปถึงส่วนอื่นๆ ทั้งโรงงาน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบังเทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลตำบลบางพระ อบต.บ่อวิน อบต.หนองขาม นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่หลังใช้เวลาฉีดน้ำสกัดเพลิงกว่า 2 ชั่วโมง ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ จนกระทั่งลุกลามไปยังส่วนของโกดังที่ 2 และ 3 ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และยังคงต้องฉีดน้ำเพื่อป้องกันการปะทุของเพลิง
"ผมได้สั่งการให้จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกลับมาให้ทราบด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับรายงานว่ายังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จึงสั่งการให้เร่งตรวจสอบและสั่งการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ต่อไป รวมถึงพิจารณาหาแนวทางเยียวยาผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วย" นายธนกรกล่าว