ไหม้รับอรุณ โรงงานยางพาราและพลาสติกสัญชาติจีนใน จ.ระยอง คาดไฟฟ้่ลัดวงจร

ระยอง- ไฟไหม้โกดังเก็บยางพาราและพลาสติกขั้นต้นสัญชาติจีนใน จ.ระยอง ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาทำควันไฟสีดำทะมึนพวยพุ่งเต็มท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมรถน้ำนับ 10คันเข้าระงับเหตุ คาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 07.53 น. วันนี้ ( 13 ก.ย.) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าบริษัทไท่ ลี่ ผิงอัน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 999 ถนนชากกลาง-มิตรประชา ชุมชน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง ซึีงหลังเกิดเหตุ พ.ต.ท.สิทธิเดช วะสมบัติ สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครมาบตาพุด และใกล้เคียงเดินทางลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุ
พบต้นเพลิงอยู่ภายในโกดังเก็บสินค้าประเภทถุงพลาสติกที่นำมารีไซเคิล และเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเผาผลาญสินค้าทั้งโกดัง จนเกิดกลุ่มควันไฟสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมรถน้ำนับ 10 คัน ระดมฉีดน้ำสกัดต้นเพลิงแต่ก็ยังยังไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมด
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากช่วงเกิดเหตุยังไม่มีคนงานเข้าทำงาน ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แน่ชัดต่อไป
สำหรับ บริษัทไท่ ลี่ ผิงอัน จำกัด เป็นโรงงานสัญชาติจีน ประกอบธุรกิจขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น