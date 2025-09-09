xs
xsm
sm
md
lg

“ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ‘ลูกน้ำเค็ม’ กว่า 1.1 ล้าน ช่วยเยาวชนขาดแคลน สานต่อโครงการปีที่ 9”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังเดินหน้าโครงการ “มอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม” ปีงบประมาณ 2568 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 หนุนเยาวชนรอบชุมชน 39 แห่ง รวม 229 ทุน วงเงินกว่า 1.14 ล้านบาท เผยตลอด 9 ปี มอบทุนแล้วกว่า 1,700 ทุน รวมมูลค่า 8.67 ล้านบาท

วันนี้ (9 ก.ย.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นประธาน “มอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม” ประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมด้วยนายสายชล เชาว์ไทย รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายพง์ศักดิ์ รักความสุข รองนายกเทศบาลตำบลบางละมุง คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประธานชุมชน และนักเรียนรอบ ท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม ซึ่งเป็นโครงการด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยร่วมกับภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปีนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนใน 39 ชุมชน รอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม 229 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,145,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า
“ท่าเรือแหลมฉบังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่รอบชุมชนมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างคนดีให้สังคม โครงการนี้ไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง แต่ยังเป็นการเสริมพลังให้เด็กและเยาวชนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป”

ตลอดการดำเนินโครงการ 9 ปี มีการมอบทุนแล้วทั้งสิ้น 1,734 ทุน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 8,670,000 บาท นับเป็นอีกหนึ่งโครงการต่อเนื่องที่ช่วยสร้างรากฐานทางการศึกษา และสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต










“ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ‘ลูกน้ำเค็ม’ กว่า 1.1 ล้าน ช่วยเยาวชนขาดแคลน สานต่อโครงการปีที่ 9”
“ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ‘ลูกน้ำเค็ม’ กว่า 1.1 ล้าน ช่วยเยาวชนขาดแคลน สานต่อโครงการปีที่ 9”
“ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ‘ลูกน้ำเค็ม’ กว่า 1.1 ล้าน ช่วยเยาวชนขาดแคลน สานต่อโครงการปีที่ 9”
“ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ‘ลูกน้ำเค็ม’ กว่า 1.1 ล้าน ช่วยเยาวชนขาดแคลน สานต่อโครงการปีที่ 9”
“ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ‘ลูกน้ำเค็ม’ กว่า 1.1 ล้าน ช่วยเยาวชนขาดแคลน สานต่อโครงการปีที่ 9”
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น