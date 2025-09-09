“ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ‘ลูกน้ำเค็ม’ กว่า 1.1 ล้าน ช่วยเยาวชนขาดแคลน สานต่อโครงการปีที่ 9”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังเดินหน้าโครงการ “มอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม” ปีงบประมาณ 2568 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 หนุนเยาวชนรอบชุมชน 39 แห่ง รวม 229 ทุน วงเงินกว่า 1.14 ล้านบาท เผยตลอด 9 ปี มอบทุนแล้วกว่า 1,700 ทุน รวมมูลค่า 8.67 ล้านบาท
วันนี้ (9 ก.ย.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นประธาน “มอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม” ประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมด้วยนายสายชล เชาว์ไทย รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายพง์ศักดิ์ รักความสุข รองนายกเทศบาลตำบลบางละมุง คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประธานชุมชน และนักเรียนรอบ ท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม ซึ่งเป็นโครงการด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยร่วมกับภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปีนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนใน 39 ชุมชน รอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม 229 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,145,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า
“ท่าเรือแหลมฉบังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่รอบชุมชนมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างคนดีให้สังคม โครงการนี้ไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง แต่ยังเป็นการเสริมพลังให้เด็กและเยาวชนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป”
ตลอดการดำเนินโครงการ 9 ปี มีการมอบทุนแล้วทั้งสิ้น 1,734 ทุน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 8,670,000 บาท นับเป็นอีกหนึ่งโครงการต่อเนื่องที่ช่วยสร้างรากฐานทางการศึกษา และสนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต