กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับพันธมิตร จัดทอดกฐินสามัคดี ประจำปี 2568 ณ วัดมโนรม ยอดรวมกว่า 2 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับพันธมิตร และผู้มีจิตศรัทธา จัดพิธีทอดกฐินสามัคดี ประจำปี 2568 เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ยอดกฐินรวม 2,490,343.49 บาท
วันนี้ ( 11 ต.ค.) คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคี นำโดยบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ และคู่ค้า ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด, บริษัทไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน), บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด, บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด, บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด, บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด และ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธาได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป โดยมีนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้เกียรติร่วมพิธี
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ตรงกับ (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 (แรม 2 ค่ำ เดือน 11) จะมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ หอฉัน และพิธีถวายผ้ากฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดมโนรม พร้อมทั้งมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มไทยออยล์ - ชุมชน และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดมโนรม