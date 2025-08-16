ระทึก!ไฟไหม้ร้านเหล้าชื่อดังย่านปากเกร็ดวอดทั้งร้าน นักดนตรี-นักท่องราตรีหนีตายอลหม่าน

ไฟไหม้ร้านเหล้า“สหรัฐสเต๊กเฮ้าส์ ย่านบางบัวทอง วอดทั้งร้าน นักดนตรี–นักเที่ยวราตรี วิ่งหนีตายโกลาหล ระดมรถฉีดน้ำ 5 คัน ใช้เวลา 30 นาที เพลิงสงบ พบต้นเพลิงมาจากหน้าห้องน้ำ คาดไฟฟ้าลัดวงจร
เวลา 23.00 น. วันที่ 15 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านเหล้า “สหรัฐสเต๊กเฮ้าส์ (สมบัติบุรี)” ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงรีบประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลพิมลราช และองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รวมกว่า 5 คัน เข้าระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารร้านเหล้าสองชั้น โดยชั้นบนโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้ พบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณชั้นบน เปลวไฟพวยพุ่งสูงและมีควันดำหนาทึบ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง
บรรยากาศในช่วงเกิดเหตุเป็นไปด้วยความโกลาหล นักท่องราตรีที่กำลังนั่งดื่มภายในร้านต่างลุกจากโต๊ะวิ่งกรูออกมาที่ประตูทางออก ขณะที่พนักงานร้านและนักดนตรีต่างรีบเก็บสิ่งของจำเป็นก่อนวิ่งหนีเอาชีวิตรอด เนื่องจากควันไฟหนาทึบปกคลุมทั่วพื้นที่และเริ่มแสบตา–แสบคอ ทำให้หายใจลำบาก
หลังใช้เวลาประมาณ 30 นาที เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านถูกไฟเผาวอดทั้งหลัง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้และประเมินมูลค่าความเสียหาย
สอบถามนายอดิศร อุบลภาพ อายุ 41 ปี และนายเจษฎาพร โพธิ์แจ่ม อายุ 28 ปี นักดนตรีวง “Adrenaline” เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 23.50 น. ระหว่างที่กำลังเล่นดนตรีอยู่ จู่ ๆ บริเวณหลังเวทีฝั่งหน้าห้องน้ำมีควันลอยออกมาพร้อมกลิ่นไหม้ ตอนแรกคิดว่าเป็นควันดรายไอซ์ แต่ไม่นานก็เห็นประกายไฟลุกขึ้น จึงหยุดเล่นและรีบวิ่งไปตักน้ำมาสาดเพื่อดับ แต่เอาไม่อยู่ ไฟลามขึ้นไปชั้นบนอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่มีเสียงระเบิด คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านหลังเวที และตัวอาคารที่เป็นไม้เก่าอาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟโหมแรงขึ้น ตอนเพลิงลุกลามหนัก พนักงานและนักท่องราตรีต่างตื่นตระหนกวิ่งหนีออกจากร้านท่ามกลางควันไฟที่หนาทึบ บางคนถูกสะเก็ดไฟขณะช่วยดับช่วงแรก ๆ แต่โชคดีที่ยังพอมีเวลาให้ทุกคนหลบหนีออกมาได้ทัน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทั้งนี้ ความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้รวมถึง iPad และอุปกรณ์เล่นดนตรีของวง ซึ่งถูกไฟเผาเสียหายทั้งหมด