สลด! ไฟไหม้บ้านคลอกตาวัย 66 ดับอนาถ ถูกโซ่ล่ามติดเสา เผยภรรยาเพิ่งทะเลาะหนีไปอยู่ญาติ

กาญจนบุรี - โศกนาฏกรรมกลางไร่มะขาม อ.ไทรโยค บ้านไม้เก่าลุกไหม้วอดทั้งหลัง คลอกคุณตาวัย 66 ปีดับสยอง พบถูกโซ่ล่ามติดเสาไร้ทางหนี ขณะภรรยาเผยเพิ่งทะเลาะกัน 10 วันก่อนย้ายออกอยู่กับญาติ ตำรวจเร่งสอบสาเหตุเพลิงไหม้
วันนี้( 9 ส.ค.) เวลา 17.30 น. ร.ต.อ.อภิชัย พุ่มชัย รองสารวัตรสอบสวน สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 45 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค ซึ่งตั้งอยู่ในไร่มะขาม ไทรโยคน้อยซอย 7 จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้บ้านไม้เก่าอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย พร้อมกำลังจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพลังบุญ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี ศูนย์ไทรโยคน้อย และชาวบ้าน เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง แต่ด้วยแรงลมกระโชกและสภาพบ้านไม้เก่าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทัน บ้านถูกไฟเผาวอดทั้งหลัง รถจักรยานยนต์เสียหายยับ
หลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่พบร่างนายเต็น (ไม่มีนามสกุล) อายุ 66 ปี ชาวมอญ เจ้าของบ้าน เสียชีวิตสภาพถูกไฟคลอกไหม้เกรียมทั่วร่าง และที่น่าสลดคือพบว่ามีโซ่ล่ามร่างติดกับเสาบ้าน ทำให้ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้
ร้อยเวรเจ้าของคดีประสานแพทย์เวร รพ.ไทรโยค และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าชันสูตรศพ พร้อมตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียด จากนั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพลังบุญนำร่างส่ง รพ.ไทรโยค ก่อนส่งต่อสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ด้านนางนุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 70 ปี ภรรยาผู้ตาย ให้การว่า เมื่อราว 10 วันก่อน ตนมีปากเสียงทะเลาะกับสามี จึงเก็บเสื้อผ้าไปพักอยู่กับญาติ กระทั่งได้รับข่าวร้ายว่าบ้านถูกไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ข้างใน จึงรีบมาดูและพบว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ครั้งนี้