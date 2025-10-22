ไฟไหม้บ้านไม้แม่เฒ่าวอดทั้งหลัง ขณะทำกับข้าวด้วยเตาถ่าน วิ่งกลับมาช่วยแมวทันรอด 1 ตัว

ลพบุรี - ไฟไหม้บ้านไม้โบราณที่ลพบุรี แม่เฒ่าวัย 85 ปีทำกับข้าวด้วยเตาถ่าน เข้าห้องน้ำไม่นานไฟลุกพรึ่บ เผาวอดทั้งหลัง รถเก๋งและรถไถไหม้เสียหายรวมหลายล้านบาท แมวรอด 1 ตัว อีกตัวหายสาบสูญ ขณะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้
วันนี้( 22 ต.ค.) ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บุญญานุรักษ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พร้อมด้วยนายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอท่าวุ้ง และนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 11 หมู่ 8 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงแบบโบราณ ขนาดใหญ่ เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตัวบ้านทำจากไม้ทั้งหลัง เจ้าหน้าที่จึงต้องประสานรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานกว่า 10 คัน เข้าช่วยกันควบคุม ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถสกัดเพลิงไว้ได้ แต่บ้านถูกไฟเผาวอดไปทั้งหลัง
จากการสอบถาม นางนกนูง มิตรประเสริฐ อายุ 85 ปี เจ้าของบ้าน เล่าว่า ขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้านเพียงลำพัง กำลังทำอาหารในครัวโดยใช้เตาถ่าน ก่อนจะเข้าห้องน้ำ เมื่อออกมาเห็นไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว พยายามใช้น้ำดับแต่ไม่ทัน เพลิงลุกลามทั่วตัวบ้าน
นางนกนูงเผยด้วยว่า ระหว่างไฟไหม้พยายามจะขึ้นไปบนชั้น 2 เพื่อเก็บเงินที่ซ่อนไว้ราว 2,000 บาท และช่วยแมว 2 ตัวที่อยู่ข้างบน แต่ชาวบ้านได้เข้ามาห้ามไว้ทัน โดยมีแมวหนึ่งตัววิ่งหนีรอดชีวิตมาได้ ส่วนอีกตัวไม่ทราบชะตากรรม
ไฟได้เผาผลาญบ้านทั้งหลัง พร้อมทรัพย์สินภายใน รถเก๋ง 1 คัน และรถไถ 2 คัน ความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการใช้เตาถ่านในครัว ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ลพบุรี เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ด้าน นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว กล่าวว่า ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นตามระเบียบของราชการ โดยให้นางนกนูงและลูกชายไปพักอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลดูแลพื้นที่และเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุขึ้นอีก