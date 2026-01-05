ฮานอยทำสถิติใหม่ นักท่องเที่ยวแห่เยือนช่วงวันหยุดปีใหม่เพิ่มถึง 250%

MGR ออนไลน์ - ฮานอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-4 ม.ค. โดยมีนักท่องเที่ยวเยือนประมาณ 560,000 คน เพิ่มขึ้นราว 250% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวของกรุงฮานอย
ตัวเลขดังกล่าวนับเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยบันทึกไว้สำหรับช่วงวันหยุดปีใหม่ ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 110,000 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 290% ขณะที่นักท่องเที่ยวในประเทศมีจำนวนประมาณ 450,000 คน เพิ่มขึ้นมากกว่า 240%
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงวันหยุดนี้คาดการณ์อยู่ที่ 2.1 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 254% จากปีก่อนหน้า
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการเติบโตอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนนี้เกิดจากช่วงวันหยุดยาวนาน สภาพอากาศเอื้ออำนวย และแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายของเมือง
สำนักงานการท่องเที่ยวฮานอยเน้นย้ำว่า การผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม ประสบการณ์แบบดั้งเดิม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เมืองมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ กรุงฮานอยยังจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายที่เพิ่มประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว รายงานระบุ
สำหรับอัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่ 73.8% โดยที่พักหรูระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวถูกจองเกือบเต็ม ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวเวียดนามเน็ต โรงแรม l’Opera Hanoi – Mgallery และโรงแรม Lacasa Hanoi มีอัตราการเข้าพักสูงถึง 99% โรงแรมหลายแห่งยังจัดโปรโมชั่นพิเศษและกิจกรรมส่งท้ายปีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าพักเข้าพักนานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้น
จำนวนผู้เข้าพักที่สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นี้ เน้นย้ำถึงการเติบโตของกรุงฮานอยในฐานะจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนและวัฒนธรรม ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ.