"สีหศักดิ์​" เผย​ กต.จี้เขมรขอโทษ-แจงให้ชัดปมยิงปืน ค.ทำทหารไทยบาดเจ็บ ชี้ตอบโต้ต้องดูตามสัดส่วน

"สีหศักดิ์" เผย ทำหนังสือประท้วงไปยัง กต.กัมพูชาแล้ว หลังยิงปืน ค.ตกฝั่งไทย อ้างอุบัติเหตุ ชี้ต้องขอโทษ - แจงสาเหตุให้ได้ ตามขั้นตอนในช้อตกลงหยุดยิง ย้ำตอบโต้ต้องดูตามสัดส่วน ตามกรอบ GBCแต่ หากเป็นการจงใจก็อีกเรื่องหนึ่ง
วันที่ 6 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณี การเจรจาทางการทูตหลังเกิดเหตุกัมพูชายิงปืนตกใส่ฝั่งไทย ทหารบาดเจ็บ 1 นาย ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีกรอบอยู่แล้ว ซึ่งข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในกรอบของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้ง 2 ประเทศ โดยกำหนดขั้นตอนไว้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ ซึ่งทางกัมพูชาจะต้องมีการชี้แจงมา โดยเฉพาะเรื่องนี้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไป กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเพื่อให้เขาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะต้องดูว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามย้ำว่าไทยจะทำหนังสือประท้วงกัมพูชาในประเด็นใดบ้าง นายสีหศักดิ์กล่าวว่า กรณีที่ยิงข้ามมาฝั่งไทยและทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ ก่อนย้ำว่ากลไกลหลักของการเจรจาคือ การประชุมคณะกรรมาธิการเขตไทย - กัมพูชา หรือ JBC ซึ่งมีการกำหนดอยู่แล้วหากมีเหตุการณ์เช่นนี้ จะมีการติดต่อให้ทันท่วงทีอย่างไรในพื้นที่ ก่อนย้ำว่าอย่างไรก็ตามกัมพูชาจะต้องรีบชี้แจงไทยโดยเร็วถึงกรณีดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญ
ส่วนที่กัมพูชาอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า กัมพูชาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องดูในคำชี้แจง เพราะหากไม่ตั้งใจแต่ก็มีทหารไทยบาดเจ็บ ฉะนั้นก็ต้องไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก อย่างที่ตนเคยบอกก่อนหน้านี้ในช่วงหยุดยิงเป็นช่วงเวลาที่เปราะบาง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง พร้อมย้ำว่าแม้จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องดู ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และต้องอย่าให้เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษ
ขณะเดียวกันนายสีหศักดิ์ ยังระบุอีกว่าการดำเนินการของฝ่ายทหารจะต้องดำเนินการตามกรอบของ GBC แต่ในพื้นที่ก็มีการดำเนินการตามกรอบ GBC แต่หากยังไม่เพียงพอก็จะต้องเป็นการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามย้ำว่าหากเกิดเหตุเช่นขึ้นอีก ทางการทหารสามารถดำเนินการตอบโต้ได้ตามหลักการหรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่าการตอบโต้สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ซึ่งต้องได้สัดส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเขาชี้แจงได้ว่ามันไม่ใช่ แล้วจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ การตอบโต้ก็คือการประท้วง แต่หากเป็นการจงใจก็จะอีกเรื่องหนึ่ง โดยจะต้องพิจารณาตามสัดส่วนสถานการณ์