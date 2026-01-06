xs
xsm
sm
md
lg

"สีหศักดิ์​" เผย​ กต.จี้เขมรขอโทษ-แจงให้ชัดปมยิงปืน ค.ทำทหารไทยบาดเจ็บ ชี้ตอบโต้ต้องดูตามสัดส่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สีหศักดิ์​" เผย​ ทำหนังสือประท้วงไปยัง กต.กัมพูชาแล้ว​ หลังยิงปืน ค.ตกฝั่งไทย อ้างอุบัติเหตุ​ ชี้ต้องขอโทษ​ -​ แจงสาเหตุให้ได้​ ตามขั้นตอนในช้อตกลงหยุดยิง​ ย้ำ​ตอบโต้ต้องดูตามสัดส่วน ตามกรอบ GBC​แต่​ หากเป็นการจงใจก็อีกเรื่องหนึ่ง

วันที่ 6 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ​ กล่าวถึงกรณี การเจรจาทางการทูตหลังเกิดเหตุกัมพูชายิงปืนตกใส่ฝั่งไทย ทหารบาดเจ็บ 1 นาย​ ว่า​ เหตุการณ์ดังกล่าวมีกรอบอยู่แล้ว ซึ่งข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในกรอบของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้ง 2 ประเทศ​ โดยกำหนดขั้นตอนไว้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ ซึ่งทางกัมพูชาจะต้องมีการชี้แจงมา โดยเฉพาะเรื่องนี้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไป กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเพื่อให้เขาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องแสดงความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะต้องดูว่าเป็นอย่างไร

เมื่อถามย้ำว่าไทยจะทำหนังสือประท้วงกัมพูชาในประเด็นใดบ้าง นายสีหศักดิ์กล่าวว่า กรณีที่ยิงข้ามมาฝั่งไทยและทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ​ ก่อนย้ำว่ากลไกลหลักของการเจรจาคือ การประชุมคณะกรรมาธิการเขตไทย​ -​ กัมพูชา หรือ JBC ซึ่งมีการกำหนดอยู่แล้วหากมีเหตุการณ์เช่นนี้ จะมีการติดต่อให้ทันท่วงทีอย่างไรในพื้นที่ ก่อนย้ำว่าอย่างไรก็ตามกัมพูชาจะต้องรีบชี้แจงไทยโดยเร็วถึงกรณีดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญ


ส่วนที่กัมพูชาอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า กัมพูชาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องดูในคำชี้แจง เพราะหากไม่ตั้งใจแต่ก็มีทหารไทยบาดเจ็บ ฉะนั้นก็ต้องไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก อย่างที่ตนเคยบอกก่อนหน้านี้ในช่วงหยุดยิงเป็นช่วงเวลาที่เปราะบาง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง พร้อมย้ำว่าแม้จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องดู ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และต้องอย่าให้เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษ

ขณะเดียวกันนายสีหศักดิ์​ ยังระบุอีกว่าการดำเนินการของฝ่ายทหารจะต้องดำเนินการตามกรอบของ GBC​ แต่ในพื้นที่ก็มีการดำเนินการตามกรอบ GBC ​แต่หากยังไม่เพียงพอก็จะต้องเป็นการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่าย

เมื่อถามย้ำว่าหากเกิดเหตุเช่นขึ้นอีก​ ทางการทหารสามารถดำเนินการตอบโต้ได้ตามหลักการหรือไม่​ นายสีหศักดิ์​กล่าวว่าการตอบโต้สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ซึ่งต้องได้สัดส่วนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ถ้าเขาชี้แจงได้ว่ามันไม่ใช่ แล้วจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ การตอบโต้ก็คือการประท้วง แต่หากเป็นการจงใจก็จะอีกเรื่องหนึ่ง โดยจะต้องพิจารณาตามสัดส่วนสถานการณ์

"สีหศักดิ์&amp;#8203;" เผย&amp;#8203; กต.จี้เขมรขอโทษ-แจงให้ชัดปมยิงปืน ค.ทำทหารไทยบาดเจ็บ ชี้ตอบโต้ต้องดูตามสัดส่วน
"สีหศักดิ์&amp;#8203;" เผย&amp;#8203; กต.จี้เขมรขอโทษ-แจงให้ชัดปมยิงปืน ค.ทำทหารไทยบาดเจ็บ ชี้ตอบโต้ต้องดูตามสัดส่วน
กำลังโหลดความคิดเห็น