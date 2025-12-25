﻿ไทยยัน จม.“เตีย เซ็ยฮา” มีนัยขอหยุดยิงแล้วกลับสู่จุดเดิมก่อนปะทะ เป็นข้อเสนอฝ่ายเดียว ต้องคุยกันใน GBC ต่อไป

ไทยยัน จม.ของ “เตีย เซรย ฮา” มีนัยขอเจรจาหยุดยิง-เสนอให้ถอยกำลังทหารไปอยู่ที่จุดเดิมก่อนการปะทะ ระบุเป็นการเสนอฝ่ายเดียว ต้องหารือใน GBC ต่อไป
วันนี้(25 ธ.ค.) พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ พลเอก เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาชี้แจงหนังสือที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลากโมไทยโดยอ้างว่าไม่ใช่เป็นการขอเจรจาหยุดยิงว่า เรื่องของการหยุดยิงหรือไม่หยุดยิงนั้นได้ มีการชี้แจงไปแล้วในช่วงการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกัมพูชาได้เสนอให้หยุดยิงในวันนั้นช่วงเวลา 22:00 น. โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ตอบกลับไปว่าจะมีการหารือในเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะไม่มีรายละเอียดใดๆ เลย หลังจากนั้น พลเอก เตีย เซ็ยฮา ได้ทำหนังสือมาถึงเราตามที่ปรากฏเป็นข่าว แม้จะไม่ได้มีการพูดตรงๆ ว่าจะมีการหยุดยิง แต่ก็มีนัยในรายละเอียดว่าฝ่ายกัมพูชามีความประสงค์จะหยุดยิงซึ่งคงต้องไปคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(GBC)ต่อไป
ทั้งนี้ หนังสือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเป็นเอกสารที่ทางกัมพูชาเสนอมาฝ่ายเดียว ไม่ได้หารือในรายละเอียดกับเราเป็นเพียง proposal ที่เสนอมาเท่านั้น ซึ่งตัวหนังสือดังกล่าวเพิ่งออกมาผ่านสื่อเมื่อวานนี้ แล้วมีการคอมเมนท์กันว่ามีการแปลผิดหรือไม่ ซึ่งก็คงได้ชี้แจงตรงกันว่าความหมายในหนังสือนั้นหมายความว่าอะไรในเนื้อหา ระหว่างการประชุมของฝ่ายเลขานุการฯ จีบีซี
ส่วนเนื้อหาที่กัมพูชา ระบุว่า ต้องการให้สองฝ่ายกลับไปอยู่ในจุดเดิมก่อนการปะทะนั้น พลเรือตรี สุรสันต์ กล่าวว่า หนังสือมีนัยเช่นนั้นซึ่งทางฝ่ายเลขาการจีบีซีกำลังหารือในเรื่องนี้อยู่เช่นกัน คงต้องรอให้ฝ่ายเลขาได้ข้อสรุปตรงนี้ก่อน