xs
xsm
sm
md
lg

ถก GBC ระดับเลขาฯ ที่จันทบุรีเย็นนี้ ไทยย้ำไม่ลงนามข้อตกลงคลุมเครือ จี้เขมรแก้พฤติกรรมผิดกติกา 5 ข้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



﻿ฝ่ายเลขาฯ GBC ไทย-กัมพูชา หารือวันแรกเย็นนี้ ที่จันทบุรี ไทยยึดแนวทางจะไม่ลงนามข้อตกลงที่คลุมเครือ พร้อมชี้พฤติกรรมฝ่ายกัมพูชาผิดกติกาสากล 5 ประเด็น ถ้ายังไม่ได้ข้ยุติ ฝ่ายไทยจะไม่ร่วมลงนาม 27 ธ.ค.

วันนี้(24 ธ.ค.68) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย-กัมพูชา จะเริ่มประชุมวันนี้เป็นวันแรกในเวลา 16.00 น. ที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ฝ่ายไทย นำโดย พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ร่วมประชุมกับฝ่ายเลขานุการฯ กัมพูชา

การประชุมฝ่ายเลขาฯ GBC ไทย-กัมพูชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2568 จากนั้นจะเป็นการประชุม GBC ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย-กัมพูชา เป็นประธานร่วม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2568

สำหรับแนวทางการประชุม GBC ไทย-กัมพูชาครั้งนี้ ฝ่ายไทยจะชี้ถึงพฤติกรรมที่กัมพูชาละเมิดกติกาสากล 5 ข้อคือ 

1.การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (ครอบครอง–ผลิต–ใช้ทุ่นใหม่)

2.ใช้โบราณสถานเป็นที่มั่นทหาร

3.ใช้ชุมชนเป็นที่ตั้งยิงอาวุธหนัก/ย้ายกลับชุมชนหลังยิง

4.ใช้อาคารพลเรือนเป็นที่ตั้ง/คลังอาวุธ (รวมถึงอาคารที่เชื่อมโยงสแกมเมอร์/กาสิโนถูกใช้ทางทหาร)

5.ใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์และเป็นเครื่องมือกล่าวหาเมื่อเกิดความสูญเสีย

ทั้งนี้ หากการหารือฝ่ายเลขาฯ ไม่สามารถตกลงกรอบสำคัญเชิงเทคนิคได้ เช่น การวางกำลัง และรายละเอียดที่ทำให้หยุดยิง ทางฝ่ายไทยก็จะไม่ประชุม GBC และลงนามในวันที่ 27 ธันวาคมนี้

กำลังโหลดความคิดเห็น