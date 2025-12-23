"สีหศักดิ์" เหน็บเขมรหยุดยิงแต่ปาก ยังโจมตีไทย แต่ไปฟ้องโลกบอกให้ไทยหยุดยิง

"สีหศักดิ์" ย้ำจุดยืน ไทยมั่นใจไม่เคยรุกรานใครก่อน หวังมิตรประเทศเข้าใจเรา บอกกัมพูชาต้องพร้อมหยุดยิงจริงๆ ไม่ใช่บอกหยุดยิง แล้วไปฟ้องโลก แล้วกลับมากดดันไทย
วันที่ 23 ธ.ค.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ที่จังหวัดจันทบุรีในวันพรุ่งนี้ (24 ธ.ค.) ว่า ทางกัมพูชาได้ประกาศ เขาพร้อมหยุดยิง และไปประกาศให้กับทุกทุกประเทศ ซึ่งส่งผลความกดดันมายังประเทศไทย ให้มีการหยุดยิง การหยุดยิงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการประกาศ แต่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกันว่าจะมีมาตรการอย่างไร ที่จะต้องตรวจสอบ หยุดยิงที่ไหน ซึ่งต้องหยุดยิงแบบหยุดยิงจริงๆ เราเองเราก็มีเงื่อนไขที่จะต้องไปพูดคุยกัน โดยยุทธศาสตร์ของกัมพูชาที่ผ่านมา ก็มีการแสดงจุดยืนว่าพร้อมหยุดยิง แล้วกัมพูชาไปบอกกับนานาชาติว่า เขาหยุดยิง แล้วนานาชาติจึงมาถามว่าทำไมไทยถึงไม่หยุดยิง เราได้ชี้แจงไปว่าการหยุดยิงเป็นสิ่งที่สำคัญ และจะต้องมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่าย อย่างเช่นไปประชุมอาเซียนเขาก็ไม่ได้กดดันเรา ขอให้ทั้งสองประเทศมาพูดคุยกัน และขอให้กัมพูชามาพูดคุยกับเรา ไม่ใช่ไปพูดคุยกับโลก แล้วให้โลกมาบอกเรา
ส่วนกรณีที่ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า ต่างชาติไม่เชื่อไทยแต่เชื่อกัมพูชามากกว่า เราจะแก้เกมนี้อย่างไร นายสีหศักดิ์กล่าวว่า เราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจ และอย่างไรก็ตาม หากเขาไม่เข้าใจเรา เราก็ต้องเข้าใจตัวเอง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เราต้องมีจุดยืน ซึ่งเมื่อเรามีจุดยืน ที่เราไม่ไปรุกรานเขา เราต้องการสันติภาพ และสันติภาพการหยุดยิงที่แท้จริง ก็หวังว่าเขาจะเข้าใจเราเช่นกัน และมิตรประเทศก็ควรที่จะเข้าใจเราและฟังเราด้วย เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงใยอะไรมาก เราก็ทำของเราไป มั่นใจในจุดยืนของเราและมั่นใจในตัวของเราเอง