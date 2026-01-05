"ตัน ภาวุฒิ" ทายาทขุนคลัง-เกียรตินิยมฮาร์วาร์ด สวมเสื้อ "ไทยก้าวใหม่" ชิง สส.พระโขนง-บางนา

"ตัน ภาวุฒิ" สายดำไอคิโด 4 ดั้ง ทายาทขุนคลังยุคบรรหาร โปรไฟล์ เกียรตินิยม"ฮาร์วาร์ด"สวมเสื้อ"พรรคไทยก้าวใหม่" ชู นโยบายธนู 4 ดอก อาสารับใช้ชาวพระโขนง-บางนา ลุยแก้ปัญหาคนกรุง
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.69 นายภาวุฒิ จุณณานนท์ หรือ ตัน ผู้สมัครสส.เขต 23 พระโขนง-บางนา เบอร์ 7 พรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยถึงการลงสมัครสส.ในนามพรรคไทยก้าวใหม่ ว่า เป็นการลงสมัคร สส.ครั้งแรก ซึ่งตนเป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิด แม้จะอาศัยที่ย่านเลียบด่วนรามอินทรา แต่ก็เดินทางมาฝึกไอคิโดที่ย่านพระโขนงมากว่า 20 ปี และตนได้สายดำไอคิโด 4ดั้ง จาก Aikikai Hombu Dojo (Shinjuku, Tokyo, Japan) และสอนไอคิโด (Sensei) ที่สหรัฐสมัยเรียนป.ตรี องค์กร USAF (United States Aikido Federation) ซึ่งตนจบป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอันดับ 1ด้านการบินและยานอวกาศ เกียรตินิยม จาก Embry-Riddle Aeronautical University (Daytona Beach, FL), Harvard of the Sky (Time Magazine) มหาวิทยาลัย ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ดีๆจากที่สหรัฐอเมริกา ก็อย่างจะนำมาประยุกษ์ปรับใช้ที่ประเทศไทย และประสบการทำงานการเมืองเป็นอนุกรรมการ สำนักระบายนํ้า ในคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ซึ่งตนมองเห็นปัญหาหลายอย่างใน กทม.ทั้งเรื่อง นํ้าท่วม, ฝุ่น, รถติด, จึงอยากเปลี่ยน บางนา พระโขนงให้เป็นแลนด์มาร์คที่น่าอยู่ขึ้น โดย ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าจะยังคงมีน้ำท่วมทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่พระโขนง ท่วมเป็นประจำ ส่งผลให้รถตืด2-3 ชั่วโมง ในฐานะอดีตอนุกรรมการสำนักระบายน้ำฯจึงอยากใช้ความรู้ความสามารถอาสาตัวเองแก้ปัญหาให้ชาวพระโขนง บางนา และชาว กทม.
โดยนโยบายของพรรคไทยก้าวใหม่ ธนู 4 ดอก ได้แก่
ธนูดอกที่ 1
สร้างคนใหม่
-เรียนฟรีจริง ถึงระดับปริญญาเอก
-ปลดล็อกโรงเรียนให้มีอิสระ ปลดล็อกครูจากงานธุรการ
-ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
-เรียน CODING - AI เป็นภาษาที่สาม
-ขจัดปัญหายาเสพติดในโรงเรียน - ชุมชน
ธนูดอกที่ 2
สร้างเศรษฐกิจก้าวใหม่
-ลงทุนใบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
-หนุนคนไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี
-ปฏิรูปกฎหมายเอื้องานสร้างสรรค์ - นวัตกรรม
-รัฐลงทุนเครื่องมือให้ SMES - STARTUP ใช้ได้จริง
-สร้างระบบนิเวศการลงทุน
ธนูดอกที่ 3
สร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทย
-ผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
-ตรวจสอบต้นเหตุภัยพิบัติอย่างโปร่งใส
-เลิกน้ำท่วมซ้ำซาก แก้ครั้งเดียวอย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด
-รวมศูนย์เทคโนโลยีแก้ภัยพิบัติ ไม่ซ้ำซ้อน
-รักษาสิ่งแวดล้อบด้วย AI และเทคโนโลยีอวกาศ
-สร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ
ธนูดอกที่ 4
สร้างค่านิยมใหม่
-ปลูกฝังค่านิยมเด็กไทยมีวินัย ไม่โกง
-เปิดเผยข้อมูลรัฐ เข้าถึงง่ายแบบ REAL TIME
-ใช้บล็อคเซน - AI ป้องกันทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
-สร้างระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
นายภาวุฒิ กล่าว่า ต้นตระกูลของตนคือพระยาอรรถการีนิพนธ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย, ยุติธรรม, เกษตราธิการ, อัยการสูงสุด และลุงของตนคือท่าน บดี จุณณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในยุคของอดีตนายกฯ บรรหารศิลปอาชา จึงบอกได้ว่ามีสายเลือดของนักการเมืองถ่ายทอดมาอย่างเข้มข้น จึงขอโอกาสชาวพระโขนง บางนา เลือกตนเพื่อใช้ความรู้ ความสามารถรับใช้ และแก้ปัญหาให้ชาว กทม.