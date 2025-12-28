กล้าธรรมเปิดตัวครบ 8 เขตนนทบุรี จับตาทีม ‘ดร.ปราบ’ ปักธงนครนนทบุรี

พรรคกล้าธรรม ประกาศส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี ครบทั้ง 8 เขต โดยเป็นการรวมตัวของอดีตผู้บริหารท้องถิ่น อดีต ส.ส. และบุคลากรการเมืองที่มีประสบการณ์ในพื้นที่
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ เขต 1 "ดร.ปราบ" ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เบอร์ 6 ซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขัน ด้วยฐานเสียงเดิมในเขตเมือง ความต่อเนื่องของการทำงานพื้นที่ และภาพลักษณ์นักบริหารพร้อมวิชาการที่คุ้นเคยกับประชาชน
ขณะที่เขตอื่น ๆ พรรคกล้าธรรมส่งผู้สมัครที่ล้วนมีบทบาทในท้องถิ่น อาทิ
เขต 2 น.ส.ภควรรณ กุลปัญญาพินิจ เบอร์ 8 ทำงานเบื้องหลังกลุ่ม "ปราบเปลี่ยนนครนนท์" อย่างต่อเนื่อง
เขต 3 นายวุฒิบูรณ์ วิงวน อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.นนทบุรี เบอร์ 5
เขต 4 นายสุรเชษฐ์ ทองคำ เบอร์ 3
เขต 5 นายอภิษิต งามบุษบงโสภี อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีนครบางบัวทอง เบอร์ 4
เขต 6 นายคุณากร มั่นนทีรัย อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน เบอร์ 7
เขต 7 นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง เบอร์ 6
เขต 8 นายวัชรพล เจริญนนทสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครบางบัวทอง เบอร์ 4
แหล่งข่าวทางการเมืองในพื้นที่ประเมินว่า การส่งผู้สมัครครบทั้ง 8 เขตครั้งนี้ และนโยบายผลักดันเร่งด่วน 3 ด้านที่ ดร.ปราบ ธีรวงศ์ มุ่งเน้นผลักดันนโยบายทั้งเรื่อง นครนนท์น้ำไม่ท่วม บ้านเพื่อนพเนจรเพื่อสุนัขและแมวจร และ โรงพยาบาลนครนนท์พร้อมเครื่องรักษามะเร็ง สะท้อนยุทธศาสตร์ที่ต้องการชูการทำงานจริงของคนรุ่นใหม่
โดยเฉพาะในเขต 1 นครนนทบุรี ขณะที่การแข่งขันเข้มข้นโดยทางฝั่งเพื่อไทยได้แรงสนับสนุนเต็มที่จากนายกเทศมนตรีในพื้นที่ พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ครอบครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน และมีประสบการณ์การเมืองที่มากกว่าถึงแม้จะเป็นการเมืองรุ่นเก่า แต่พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรักษาฐานคะแนนให้เพื่อไทยในปัจจุบัน น่าจับตาดูว่าเพื่อไทยจะทวงนนทบุรีคืนได้หรือ ไม่ หรือจะเป็นทีมดร.ปราบ ที่จะคว้าชัยปักธงในนครนนทบุรีได้สำเร็จ