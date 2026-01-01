เลือกตั้งฝั่งธนฯ เดือด ภท.ส่ง “หมวดพลอย” ลงสนามตัวจริง จากที่เคยอยู่หลังฉาก ชิง ส.ส.เขต 32

จับตาฝั่งธนบุรีเดือด ภูมิใจไทยส่ง “หมวดพลอย ศุภิกา” ลงสนามตัวจริง จากหลังฉากนโยบาย ขยับเกมชิง ส.ส. เขต 32
สนามเลือกตั้งฝั่งธนบุรีเริ่มร้อนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดตัว “หมวดพลอย”นายหมวดตรี(มว.ต.) ศุภิกา พัฒน์ธนันภู ผู้สมัคร ส.ส. เขต 32 หมายเลข 1 อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางกระแสจับตาว่า นี่คือหนึ่งในผู้สมัครที่พรรค “วางตัวมาดี” และถูกมองว่าเป็น หมากสำคัญของเกมการเมืองฝั่งธนบุรี
ชื่อของหมวดพลอย ไม่ใช่หน้าใหม่ในแวดวงนโยบาย หากแต่เป็นบุคคลที่เติบโตจากงาน “หลังฉากการเมือง” อย่างแท้จริง ทั้งในฐานะนักธุรกิจ และอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการรัฐสภา ซึ่งทำให้เธอเข้าใจกลไกอำนาจ การออกกฎหมาย และข้อจำกัดของระบบราชการอย่างลึกซึ้ง
จากหลังฉาก สู่ตัวจริงในสนาม
การก้าวลงสมัครรับเลือกตั้งของหมวดพลอย เป็นการตัดสินใจลงเล่นเกมการเมืองอย่างจริงจัง หลังสั่งสมประสบการณ์ทั้งจากภาคธุรกิจ และงานนโยบายมาอย่างยาวนาน
แหล่งข่าวการเมืองฝั่งธนบุรี ระบุว่า หมวดพลอยเป็นหนึ่งในบุคคลที่พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญ เนื่องจากมีทั้งความรู้เชิงนโยบาย ความสามารถด้านการบริหาร และภาพลักษณ์ของคนทำงานจริง ไม่ใช่นักการเมืองสายวาทกรรม
ประวัติการศึกษา เสริมความพร้อมเชิงนโยบาย
ในด้านการศึกษา หมวดพลอยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ระดับปริญญาโท Engineering Business Management University of Warwick สหราชอาณาจักร สาขา และขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานด้านเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์นโยบายในระดับมหภาค
นอกจากนี้ ยังผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการบริหาร การเงิน และการพัฒนาผู้นำ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งช่วยเสริมมุมมองการทำงานเชิงระบบ และการผลักดันนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
นักธุรกิจที่เข้าใจปากท้อง – นักนโยบายที่เข้าใจระบบ
จุดแข็งสำคัญของหมวดพลอย คือการผสาน “สองโลก” เข้าด้วยกัน
โลกของ ธุรกิจจริง ที่เข้าใจต้นทุน การค้าขาย และปัญหาปากท้องของผู้ประกอบการกับโลกของ นโยบายและรัฐสภา ที่เข้าใจว่ากฎหมายหนึ่งฉบับจะเดินหน้าได้หรือสะดุดตรงจุดใด
จากประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจ การบริหาร และบทบาทในงานรัฐสภา ทำให้หมวดพลอยมักย้ำจุดยืนชัดว่า
“นโยบายที่ดี ต้องแก้ปัญหาชีวิตจริงได้ และต้องบริหารให้เกิดผล ไม่ใช่แค่เขียนสวย”
ฝั่งธนบุรี: พื้นที่ศักยภาพสูง แต่ต้องการคนทำงานเป็น
สำหรับหมวดพลอย ฝั่งธนบุรีไม่ใช่เพียงเขตเลือกตั้ง แต่คือบ้านเกิดและพื้นที่ชีวิต พื้นที่ที่มีทั้งเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรม และเครือข่ายผู้คนเข้มแข็ง แต่ในขณะเดียวกัน ยังติดกับดักปัญหาเดิม ทั้งการคมนาคม โอกาสทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในเมือง
การลงสนามในนามพรรคภูมิใจไทย จึงถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดว่า พรรคต้องการผู้สมัครที่ “ทำงานเป็น” และสามารถ “เชื่อมพื้นที่กับนโยบายส่วนกลางได้จริง”
“พูดแล้วทำ พลัส” กับเกมการเมืองฝั่งธนบุรี
ภายใต้แนวคิด “พูดแล้วทำ พลัส” หมวดพลอยถูกวางภาพเป็นผู้สมัครที่ไม่
ขายฝัน แต่ขายความพร้อม ทั้งประสบการณ์ องค์ความรู้ เครือข่ายการทำงาน และความเข้าใจระบบการเมืองและระบบราชการ
การเปิดตัวของ มว.ต. ศุภิกา พัฒน์ธนันภู คือการเพิ่ม “ตัวแปรใหม่” ที่อาจส่งผลต่อสมการการเมืองฝั่งธนบุรีอย่างที่หลายฝ่ายเริ่มจับตาอย่างใกล้ชิด ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดอีกคนที่น่าจับตามอง กระแสตอบรับทั้งคนทั้งพรรคตามสำนักโพลชั้นนำเป็นที่ประจักษ์ งานนี้เมืองหลวงเฮสนั่นแน่นอน