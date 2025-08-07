COCOCO ร่วมงาน Pet Expo Championship 2025

ไทย โคโคนัท ส่งบริษัทย่อย “ไทย ออซัม“ ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Pet Expo Championship 2025 เผยกระแสตอบรับดีเยี่ยม ยกระดับสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง พร้อมเปิดตัวป้ายโฆษณา 3D Billboard น้องแมวสุดอลังกลางใจเมือง โกยกระแสเพ็ทเลิฟเวอร์
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ส่งบริษัทในเครือ ไทย ออซัม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารเปียกสำหรับสุนัขและแมว ภายใต้แบรนด์ Moochie ได้เข้าร่วมงาน Pet Expo Championship 2025 งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง โดยมีผู้เข้าชมบูธ Moochie เป็นจำนวนมาก ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี สูตรอาหารหลากหลาย และโภชนาการที่ครบถ้วนสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกช่วงวัย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานสากล
"บูธของเรา ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ด้วยผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ ทั้งในแง่คุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี มีหลากหลายรสชาติให้เลือก และมีหลากหลายสูตร นอกจากนี้ Moochie ยังใส่ใจในเรื่องของโภชนาการที่ครบถ้วนและสมดุลสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกช่วงวัย"
ไฮไลต์สำคัญอีกหนึ่งอย่าง คือการเปิดตัว แคมเปญ “Shinjuku Thailand” ผ่าน Moochie 3D Billboard น้องแมวขนาดใหญ่สุดสมจริง กลางใจเมือง ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจทั้งจากผู้คนที่สัญจรไปมาและในโลกออนไลน์ สร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ของ Moochie ในฐานะแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมที่ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง