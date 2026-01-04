"สมชัย" แนะ กกต.แก้ระเบียบเลือกตั้ง-ประชามติ แสดงตน 2 ครั้งทำประชาชนอึดอัด

"สมชัย" ชี้ใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมประชามติวันที่ 8 ก.พ. ปชช.อึดอัดใจ ลำบากต้องแสดงตน 2 ครั้ง แนะ กกต.แก้ระเบียบฯ ยังทันให้แสดงตน 1 ครั้งรับบัตร 3 ใบเพื่ออำนวยความสะดวกใช้สิทธิ์ ก่อนวันจริงโดนด่าทั้งประเทศ
วันนี้(4ม.ค.)นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.โพสต์ข้อความถึงเรื่องการจัดทำหน่วยเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ.ของสำนักงานกกต.ว่า หาเรื่องให้ตัวเองโดนด่า การจัดแผนผังหน่วยเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่เผยแพร่โดย กกต. สร้างความอึดอัดใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ตามผัง ประชาชนต้องเข้าคิว แสดงตน รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหา กาบัตร 2 ใบ ออกจากคูหาหย่อนบัตรใส่หีบ
จากนั้น เข้าคิว แสดงตน รับบัตรประชามติ 1 ใบ เข้าคูหา กาบัตรประชามติ ออกจากคูหา หย่อนบัตรใส่หีบ
มีคำถามจากประชาชนแน่ ๆ ว่า ทำไม ไม่ทำขั้นตอนเดียว แสดงตนทีเดียวรับบัตร 3 ใบ เข้าคูหา และออกมาหย่อนบัตรคราวเดียว ไม่ลำบากอะไร
ทั้งหมดเป็นเรื่องของการออกระเบียบของ กกต. ที่กำหนดรูปแผนผังการออกเสียงประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้ง ที่ออกมาในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่ง กกต. สามารถออกระเบียบใหม่มาแก้ไขได้หากรู้สึกว่ายังไม่ดีพอ คิดยังไม่รอบคอบพอ หรือ อาจยังไม่สะดวกต่อประชาชนพอ
เวลาที่เหลือยังแก้ไขทัน หรือจะรอให้ถึงวันจริงแล้วโดนด่าทั้งประเทศจึงจะพอใจ