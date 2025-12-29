"สมชัย" แจงพรรค-ผู้สมัครคนละเบอร์ เหตุหลังแก้รธน. 64 ไม่แก้ม.90 อย่าด่ากกต.ฝ่ายเดียวต้องด่ากราด

อดีตกกต. อธิบายที่มาที่ไปเบอร์พรรค เบอร์ผู้สมัคร คนละเบอร์ เหตุหลังแก้รธน.ปี 64 ให้ใช้บัตรสองใบ ไม่มีแก้ม.90 ที่กำหนดพรรคส่งสมัครเขตแล้วจึงจะส่งบัญชีรายชื่อได้ ทำวุ่นวาย ปชช.กาผิดถูก ซ้ำช่วยพรรคโนเนมได้สส.บัญชีฯไปฟรีๆ ชี้งานนี้อย่าด่ากกต.ฝ่ายเดียวต้องด่ากราด
วันนี้ (29ธ.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.โพสต์ข้อความอธิบายถึงสาเหตุที่หมายเลขหาเสียงเลือกตั้งของพรรค กับหมายเลขหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นคนละหมายเลข ว่า
เบอร์พรรค เบอร์คน คนละเบอร์ อย่าด่า กกต. ให้ด่า ?
ความวุ่นวายสับสนในเรื่องเบอร์พรรคกับเบอร์ผู้สมัครเขตของพรรคเป็นคนละเบอร์ ทำให้เป็นความยากลำบากแก่ประชาชนในการจดจำ ลำบากต่อ พรรคในการหาเสียง และลำบากต่อ กกต.ในการจัดการเลือกตั้ง เรื่องนี้ อย่าด่า กกต.ฝ่ายเดียว แต่ต้องด่าใครบ้าง
ย้อนไป รัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว มาตรา 90 จึงเขียนว่า พรรคที่ส่ง สส.เขต แล้ว จึงสามารถส่ง สส.บัญชีรายชื่อ
พอปี 2564 มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ ก็ไม่มีการแก้ไขมาตรา 90 เพื่อยกข้อความที่เป็นปัญหาออก
การเลือกตั้งปี 66 จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีบัตร 2 ใบ คนละเบอร์ ชาวบ้านกาผิดกาถูกประมาณ 1 ล้านคน ที่กาบัตรสองใบเบอร์เดียวกัน กาให้ผู้สมัครขาใหญ่ที่ได้เบอร์ต้น ๆ ผลคือ พรรคเบอร์ 1 -6 จะชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่ ได้ไป พรรคละแสนกว่าถึงสองแสนกว่าคะแนน ได้ สส.บัญชีรายชื่อฟรี พรรคละคน
สภาผู้แทน ฯ ในช่วงหลังเลือกตั้ง 2566แม้รู้ปัญหา ก็กลับไม่สนใจแก้ โดยให้น้ำหนักไปกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ จะมี ไม่มี สสร. ไม่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขรายมาตรา ซึ่งง่ายกว่าและไม่ต้องทำประชามติ
วุฒิสภา ในฐานะสภาผู้ทรงวุฒิ แม้ไม่สามารถริเริ่มแก้เอง ก็กลับไม่ส่งเสียงให้ดังให้เห็นความจำเป็นในการต้องแก้ไข
ครม. ซึ่งริเริ่มเสนอแก้ไขได้ ก็มีแต่เรื่องอยากจะแจกเงินหมื่น อยากจะตั้ง คาสิโน และวุ่นวายกับการแก้ต่างคดีนายก 2 คน และออกตัวว่า เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ
กกต. ในฐานะผู้จัดการเลือกตั้ง ก็สมควรรู้ว่า การออกแบบการเลือกตั้งแบบนี้ ทำให้สับสนไม่สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้ของประชาชนว่าจะเลือกใคร ก็ทำเงียบเฉย ราวกับไม่ใช่หน้าที่
เลือกตั้ง 69 ความวุ่นวายสับสนจึงตามมา เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องจำให้ดี อย่ากาผิด มิเช่นนั้น ก็จะเป็นดั่งคำทำนายของเหล่ากูรู คือ ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์แรกของพรรคหมายเลข 1-6 เตรียมตัดชุด สส. รอได้เลย
เรื่องนี้ ต้องด่ากราด อย่าด่า กกต. ฝ่ายเดียว