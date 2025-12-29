"สมชัย" แนะวิธีเปลี่ยนผู้สมัครหลังได้เบอร์ ลาออก-ขับออก รีบทำไพมารีโหวต ระวังผู้สมัครเขตเดียวกันร้อง

อดีต กกต.แนะวิธีการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.หลังได้เบอร์แล้ว ใช้วิธีลาออกหรือพรรคขับออก รีบทำไพมารีโหวต ระวังผู้สมัครในเขตเดียวกันร้องได้ เบอร์เดิมหรือไม่อยู่ที่กกต.
วันนี้ (29 ธ.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และนักวิชาการ โพสต์ข้อความ ถึงทางออกกรณีเปลี่ยนผู้สมัคร สที่ได้เบอร์แล้ว หลังเกิดเหตุผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ว่าให้แยกเป็น 2 ส่วน คือ การถอนผู้สมัครเดิม และ การส่งชื่อผู้สมัครใหม่
นายสมชัย กล่าวว่าในการถอนชื่อผู้สมัครนั้น มาตรา 50 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ไม่อนุญาตให้มีการถอนการสมัคร ยกเว้น 3 กรณี คือ ตาย ขาดคุณสมบัติ และ มีลักษณะต้องห้าม การถูกตำรวจจับกุม ยังไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม เพราะยังไม่ใช่คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกของศาล จึงไม่เป็นเหตุให้ถอนตัว
ส่วนเรื่องคุณสมบัติ ที่นำมาใช้เป็นสาเหตุได้ คือ การขาดจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งอาจเกิดจากการถูกลงมติขับ หรือการลาออกก็ได้ ซึ่งต้องนำหลักฐานมาแสดง
นายสมชัย ยังกล่าวว่า ในด้านการส่งผู้สมัครใหม่ ต้องมีกระบวนการทำไพมารีโหวต ที่ครบถ้วน คือ ให้มีผู้สมัคร มีการส่งหนังสือ มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อย 50 คน มีมติ ส่งมติให้กรรมการบริหารมีมติ และมีหนังสือลงนามส่งเป็นผู้สมัครของพรรค มาแสดงในวันสมัคร คือ ก่อน 16.30 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2569
“ทำให้ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนผู้สมัครได้ แต่จะได้เบอร์เดิมหรือไม่ แล้วแต่ กกต. กทม. ที่จะมีความเห็น แต่หากทำผิดกฎหมายผู้สมัครรายอื่นในเขตเลือกตั้ง สามารถฟ้อง ว่า การรับสมัครเป็นไปโดยมิชอบได้” นายสมชัย กล่าว