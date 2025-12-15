“สมชัย” แย้ง “บวรศักดิ์” ประชามติพร้อมเลือกตั้งไม่ได้เหตุกรอบเวลาไม่ตรงกัน เสี่ยงสูญเงินเปล่า

อดีตกกต. แย้ง “บวรศักดิ์” ทำประชามติแก้ไข รธน.พร้อมเลือกตั้ง สส.ไม่ได้ เหตุกรอบเวลาไม่ตรงกัน ใครทำเสี่ยงสูญเงินเปล่า
วันนี้ (15ธ.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และนักวิชาการ โพสต์ถึงการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมวันเลือกตั้ง ว่าตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. ประชามติ เขียนไว้ชัดเจนว่า ในกรณีที่ต้องการทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ต้องมีกรอบเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน และไม่เกิน 150 วัน หาก ครม. มีมติ ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ให้มีการจัดออกเสียงประชามติ วันที่เร็วสุดในกรอบ 60 วันที่เป็นไปได้ เร็วที่สุดคือวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเลยจากวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว การที่นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ข่าวว่าสามารถจัดออกเสียงประชามติตรงกับวันเลือกตั้งได้ โดยไม่ติดกรอบด้านเวลาและได้ปรึกษากับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ตนยังไม่เห็นมุมทางกฎหมายว่าทำได้
แต่ถ้าอยากทำแล้วมีคนร้องว่าเป็นการออกเสียงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้ง ครม. และ กกต. ช่วยเตรียมเงินส่วนตัว 3,000 ล้าน เพื่อชดใช้ค่าเสียหายด้วย ด้วยความหวังดี