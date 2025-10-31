ปชน.หนุนแนวคิดแก้บัตรเลือกสส.เขต-บัญชีรายชื่อเบอร์เดียวกันแต่ละพรรค รับอาจถูกมองทำเพื่อประโยชน์พรรค

“ณัฐวุฒิ” หนุนแนวคิด “สิริพรรณ” แก้ รธน.-พ.ร.ป.เลือกตั้งสส. ให้กำหนดบัตรเลือกตั้ง สส.เขตและบัญชีรายชื่อเบอร์เดียวกันแต่ละพรรค ลดความสับสนในการกาบัตรของปชช. รับอาจจะสุ่มเสี่ยงถูกมองแก้เพื่อประโยชน์พรรคการเมือง
วันนี้ (31 ต.ค. 2568) ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ในประเด็นการกำหนดให้บัตรเลือกตั้ง สส. แบบเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อให้เป็นเบอร์เดียวกันทั้งประเทศเพื่อลดความสับสนของประชาชนว่า ในสภาผู้แทนราษฎรชุด 25 เคยมีการเสนอในประเด็นดังกล่าวมาแล้ว ในนามพรรคก้าวไกล เสนอบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เบอร์เดียวกัน แต่กรรมาธิการฯ และสภาในยุคนั้นไม่เห็นด้วย
“ มีหลายพรรคการเมืองที่เสนอในลักษณะเดียวกัน จริงๆไม่ใช่เรื่องเบอร์อย่างเดียว อะไรที่เป็นประโยชน์ไงที่สุดต่อประชาชน ควรจะต้องแก้เสียทีเดียว เช่นกรณีบัตรเลือกตั้ง สามารถมีโลโก้ มีชื่อ มีสี หากพัฒนาได้บัตรเลือกตั้งที่มีสีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองต่างๆ ก็อาจทำให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเลือกตั้ง” นายณัฐวุฒิกล่าว
นายณัฐวุฒิ ระบุต่อว่า ในการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในปัจจุบันนี้ไม่มีประเด็นดังกล่าวพิจารณา แต่มีข้อมูลว่าหลายพรรคการเมืองได้ทำการศึกษาและสนใจในเรื่องนี้อยู่ ตนคาดว่าหากมีข้อเสนอเข้ามาในการยื่นเข้ามาในสภาสภาผู้แทนราษฎร หรือรัฐสภา คิดว่าจะมีการหยิบยกมาพิจารณา แต่ในแง่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา หรือการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้อง ในบางครั้งใช้ระยะเวลาจึงไม่อาจสามารถที่จะแก้ไขในระยะเวลาอันสั้นได้
“ส่วนตัวเห็นว่าหากมีการแก้ไขได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ขอบคุณและสนับสนุนสิ่งที่อาจารย์สิริพรรณเสนอ และตรงใจกับหลายพรรคการเมืองที่อยากเสนอ ในลักษณะแบบนั้น แต่ผมคาดหวังว่า หลายพรรคการเมืองต้องมองว่าบางประเด็นอาจจะสุ่มเสี่ยงหรือตีความว่าเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองของตนเองหรือไม่ จึงขอค้างไว้ก่อนได้หรือไม่ มาพิจารณากันว่าจะปลดล็อคการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคืนอำนาจการตัดสินใจให้กับประชาชนอีกครั้งน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า” นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ยังเปิดเผยว่าพรรคประชาชนมีการศึกษาในเรื่องนี้อยู่ และหารือในที่ประชุมสมาชิกพรรค แต่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางส่วน ซึ่งประเด็นนี้มีบุคคลที่ทำงานรับผิดชอบโดยตรงคือนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ศึกษามาในนามของกรรมาธิการพัฒนาการเมือง แต่ยังไม่ได้เห็นตัวเนื้อหาในรายละเอียดของร่างร่างกฎหมาย หากมีการนำเสนอจะต้องมีคำอธิบายต่อประชาชน ว่าการเสนอจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของพรรคตนเอง ขอให้เสนอบนพื้นฐานของประชาชนจะสะดวกในการเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะมีบัตรเลือกตั้งหลายใบ หากแก้แล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้กาบัตรและถูกต้องตามเจตนารมณ์พร้อมสนับสนุน