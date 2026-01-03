กกต.เตือนรีบลงทะเบียนเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า-นอกเขต-ออกเสียงประชามตินอกเขต ก่อนหมดเขต 5 ม.ค.

กกต.เตือนรีบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า และนอกเขต รวมถึงใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต ด่วน จะปิดรับลงทะเบียน 5 ม.ค.นี้แล้ว
วันนี้ ( 3 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า ในเขต นอกเขต นอกราชอาณาจักร ยื่นคำขอได้ถึงวันที่ 5 มกราคมนี้ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ และประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สส.ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนผ่านช่องทางต่อไปนี้ ยื่นนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น หรือเอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับมอบหมาย ภายในวันและเวลาราชการ ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฉพาะนอกเขต – นอกราชอาณาจักร
ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงนอกราชอาณาจักร ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอได้ถึงวันที่ 5 มกราคม สำหรับไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิออกเสียงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ หรือตามทะเบียนบ้านได้ และประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00-17.00 น. สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 มกราคม โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือ เอกอัครราชทูต ผู้ได้รับมอบหมาย ในวันและเวลาราชการ
ยื่นทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และยื่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะปิดอัตโนมัติ วันที่ 5 มกราคม เวลา 24.00 น
ทั้งนี้เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อย ให้ตรวจสอบด้วยว่าลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออาจจะบันทึกภาพที่ลงทะเบียนสำเร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานและต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติด้วย