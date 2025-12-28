กกต.กางไทม์ไลน์ เลือกตั้ง สส.พร้อมประชามติ คาด 11 ก.พ.รู้ผลประชามติ 9 เม.ย.รู้ผลผลเลือกตั้ง

กกต.กางไทม์ไลน์ เลือกตั้ง สส.พร้อมประชามติ คาด 11 ก.พ.รู้ผลประชามติ 9 เม.ย. รู้ผลเลือกตั้ง คาด 2 ก.พ.เป็นวันที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันนี้ (28ธ.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบแผนจัดการออกเสียงประชามติ ที่กำหนดเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยได้มีการเผยแพร่ไทม์ไลน์การจัดออกเสียงประชามติโดยมีกิจกรรมทับซ้อนกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยในวันที่ 2 ก.พ. เป็นวันที่คาดว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติ และมีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตออกเสียงและนอกราชอาณาจักร รวมถึงลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงณที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569 // และในวันที่ 7 มกราคม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส.เขตและบัญชีรายชื่อ และในวันที่ 8 มกราคม 2569 จะเป็นวันสุดท้ายของการส่งข้อมูลเรื่องที่จะจัดทำประชามติแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมถึงเป็นวันสุดท้ายที่กำหนดออกเสียงนอกเขต และที่ออกเสียงสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
วันที่ 13 มกราคม 69 เป็นวันสุดท้ายที่ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ และประกาศกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียง ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนการออกเสียงประชามติไม่น้อยกว่า 25 วัน
ส่วนการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงก่อนวันออกเสียง จะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 มกราคมถึง 7 กุมภาพันธ์ และในวันที่ 17 มกราคม 2569 จะเป็นวันสุดท้ายที่ กกต.เผยแพร่ข้อมูลการออกเสียงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ
ขณะที่การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและเลือกตั้งณ ที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุแล ในวันที่ 1 ก.พ. และกำหนดให้วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง และ 4 ก.พ. 2569 จะมีการประกาศจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ และจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประสานมตินอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ และมีการเลือกตั้งส.สและออกเสียงประชามติพร้อมกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ขณะที่การออกเสียงนอกราชอาณาจักรนั้น วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ กกต.เขตจะรายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติให้ กกต.ทราบ ส่วนการนับคะแนนการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรและยื่นคัดค้านต่อ กกต.จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 69 ทั้งนี้คาดว่าจะมีการประกาศผลการออกเสียงประชามติได้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 และในวันที่ 9 เมษายน 2569 จะเป็นวันสุดท้ายที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ