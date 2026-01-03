มท.ประสาน ปค./ท้องถิ่น เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ "ช่องทางนายทะเบียน" ผ่าน แอพฯ ThaiD

มหาดไทย ประสานหน่วยงาน ปกครองทั่วประเทศ เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต นอกราชอาณาจักร เฉพาะ "ช่องทางนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น" ผ่าน แอพลิเคชั่น ThaiD ระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค. ย้ำ 3 ช่องทาง ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต24 ชั่วโมง ระบบปิดอัตโนมัติ 5 ม.ค. เที่ยงคืน เวลาไทย
วันนี้ (3 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง เวียนหนังสือแจ้งหน่วยงานปกครองทั่วประเทศ ประสาน เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต นอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569
หนังสือระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการเลือกตั้ง สส.
สำหรับ ผู้ที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยออกเสียงที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้
สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ในวันที่ 3 – 5 มกราคม 2569 ได้ 3 ช่องทาง
1. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ในวันและเวลาราชการ
2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย
โดยเฉพาะ ช่องทางผ่าน แอพลิเคชั่น ThaiD
ประชามตินอกเขต : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
ประชามตินอกราชอาณาจักร : https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/
หมายเหตุ การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ “ไม่มีล่วงหน้า” ต้องใช้สิทธิในวันที่ 8 ก.พ. 2569 เท่านั้น