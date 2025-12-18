แนะวิธียื่นขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง เผยทำได้ 3 แบบ

เพจพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน จากนี้ไปเตรียมตัวเลือกตั้ง!
กกต.ประกาศให้วันเลือกตั้งคือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 08.00 - 17.00 น.
สำหรับคนที่ต้องการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งและสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ กำหนดให้เลือกตั้งล่วงหน้าได้วันที่ → 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 08.00 - 17.00 น. ←
การยื่นขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สามารถทำได้ 3 แบบ ดังนี้
.
1) ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ
2) ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569
ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3) ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร)
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย