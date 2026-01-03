กกต.สรุป 14 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร ทะลุ 1 ล้านคนแล้ว

กกต.สรุป 14 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร คนลงทะเบียน 1,047,661 คน
วันนี้(3 ม.ค.)สำนักงาน กกต.สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร รวม 14 วันของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.68-2ม.ค.69 รวมจำนวน 1,047,661 คน พบว่ามีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 4,757 คน มีผู้ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวน 960,871 คน และมีผู้ขอลงคะแนนออกเสียงนอกราชอาณาจักรจำนวน 82,033 คน
สำหรับการเปิดให้ประชาชนที่มีกิจธุระจำเป็นไม่สามารถไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์หรือประชาชนที่อยู่นอกราชอาณาจักร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติการในวันเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2568 - 5 ม.ค. 2569
ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว เปลี่ยนใจหรือไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิในวันที่ 1 ก.พ. 2569 เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ.2569