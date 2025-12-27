กกต.สรุป 7 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร คนลงทะเบียนแล้ว 577,633 คน

กกต.สรุป 7 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า - เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คนลงทะเบียนแล้ว 577,633 คน ยังลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 มี.ค. 69
วันนี้ (27ธ.ค.) สำนักงาน กกต. สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร รวม 7 วันของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 577,633คนพบว่ามีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,759 คน /มีผู้ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวน528,816 คน และมีผู้ขอลงคะแนนออกเสียงนอกราชอาณาจักรจำนวน 47,058คน
สำหรับการเปิดให้ประชาชนที่มีกิจธุระจำเป็นไม่สามารถไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์หรือประชาชนที่อยู่นอกราชอาณาจักร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติการในวันเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว เปลี่ยนใจหรือไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569