กกต.ประกาศ 3-5 ม.ค.ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต-นอกราชอาณาจักร ผ่าน 3 ช่องทาง

กกต.ออกประกาศกำหนด 3-5 ม.ค.เปิดยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขต นอกราชอาณาจักร 3 ช่องทาง ชี้ยื่นผ่านอินเตอร์เนตได้ 24 ชั่วโมง
วันนี้(2ม.ค.)เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียง ประชามติ นอกราชอาณาจักร และที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นการออกให้รับกับที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ นอกเขตออกเสียงประชามติ นอกราชอาณาจักร และที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชาตินอกเขตออกเสียงประชามติ และนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569 ในวันและเวลาราชการ
ส่วนการยื่นคำขอทางไปรษณีย์ กระทำในช่วงเวลาเดียวกันโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00. น ตามเวลาประเทศไทย
ส่วนการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงประชามติ สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายเฉพาะจังหวัดที่กำหนดให้มี ที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่3-5 มกราคม 2569 ในเวลาราชการ