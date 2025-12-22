กกต.สรุป 2 วัน 2 แสน ขอเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร เปิดช่องทางแก้สถานที่-แจ้งปัญหา เช็กสถานะ

“กกต.“” เปิดช่องทางแก้ไขสถานที่-แจ้งปัญหา เช็กสถานะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ครอบคลุมในเขต-นอกเขต-นอกราชอาณาจักร สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรวันที่สอง รวม 2 แสนคน
วันนี้ (22 ธ.ค.) สำนักงาน กกต.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) ในเขต / นอกเขต / นอกราชอาณาจักร ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ม.ค. 2569
โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
1. ระบบลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/outvote/
2. ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/popout/
3. ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง ในเขต / นอกเขต / นอกราชอาณาจักร และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งของตนเองว่ามีสิทธิเลือกตั้งที่ไหน ตามข้อ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ยื่นลงทะเบียนออนไลน์แล้ว หากประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) เฉพาะนอกเขตเลือกตั้งหรือนอกราชอาณาจักร สามารถดำเนินการได้จนถึงวันปิดการลงทะเบียน (วันที่ 5 ม.ค. 2569)
ทั้งนี้ หากประสบปัญหาหรือพบข้อขัดข้องในการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถแจ้งปัญหาได้ทางอีเมล citg.bora@mail.dopa.go.th โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่สองของการเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า พบว่า มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร รวม 106,555 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง จำนวน 10 คน ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 96,132 คน และ ผู้ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,413 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียน มีทั้งสิ้น 205,455 คน
สำหรับช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักนายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขตทั้ง 50 กรุงเทพมหานคร หรือ สถานเอกอัครราชทูต ช่องทางลงทะเบียนทางไปรษณีย์และลงทะเบียนทางออนไลน์ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2568 ถึงวันที่ 5 ม.ค. 2569