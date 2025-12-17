สถานทูตไทย ในต่างแดนเริ่มออกประกาศสถานที่และวิธีเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

สถานทูตไทย ในต่างแดน เริ่มออกประกาศสถานที่และวิธีเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว เพื่อแจ้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้รับทราบ
วันนี้ (17 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศเริ่มออกประกาศเอกอัครราชทูต กำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักร หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ จัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อแจ้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้รับทราบถึงวิธีการและสถานที่ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ออกประกาศเอกอัครราชทูต กำหนดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ซึ่งจะมีการจัดส่งแบบเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ทันทีที่ได้รับบัตรเลือกตั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ และขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับสถานทูตณกรุงวอชิงตันภายในวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 17:00 น
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 2 วิธี ประกอบด้วยใช้สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงเวียนนา เป็นสถานที่เลือกตั้ง โดยจะมีการเลือกตั้งระหว่างวันศุกร์ที่ 30 - วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 9:30 - 16.00 น และออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาภายในวันที่ 30 มกราคม 2569
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ออกประกาศ ว่า ตามที่ได้มีประกาศยุบสภาฯ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 8 ก.พ. 2569 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในประเทศไทย นั้น ขอเรียนคนไทยที่พำนักอาศัยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรียว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2568 – 5 ม.ค. 2569