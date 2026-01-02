เกิดอะไรขึ้น! เฟซบุ๊ก “อนุทิน” ปลิวหายช่วงเย็น ล่าสุดกลับมาเหมือนเดิมแล้ว

มีรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ “Anutin Charnvirakul” ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้หายไปจากระบบของเฟซบุ๊ก จนกระทั่งช่วงก่อน 22.00 น.จึงกลับมาตามปกติ แต่โพสต์ต่างๆ ได้หายไป ก่อนจะทยอยกลับมา ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น.ทุกโพสต์ได้กลับมาให้เข้าชมได้ตามปกติแล้ว
โดยโพสต์ล่าสุดเป็นภาพนายอนุทินและ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อวยพรปีใหม่ 2569 โพสต์เมื่อเวลา 00.26 น. วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา พร้อมข้อความว่า “ขอทุกท่านจงเบิกบานบันดาลสุข นิราพาธนิราศทุกข์สนุกหรรษา ทุกวันคืนเงินทองทรัพย์ไหลหลั่งมา ปรารถนาการสิ่งใดสมใจเทอญ #สวัสดีปีใหม่๒๕๖๙”