อลังการ Pattaya Countdown 2026 นทท.ไทย-เทศนับหมื่นแห่ร่วมงานแน่นชายหาด

ศูนย์ข่าวศรีราชา- อลังการ Pattaya Countdown 2026 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติเดินทางมาร่วมงานนับหมื่นคน ทำพื้นที่โดยรอบชายหาดพัทยาแน่นขนัด เมืองพัทยาจัดกำลังเจ้าหน้าที่รวม 600 นาย ดูแลความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงาน Pattaya Countdown 2026 ช่วงคืนที่ผ่านมา (31 ธ.ค.68)ว่าสุดยิ่งใหญ่อลังการท่ามกลางเหล่าศิลปินแนวหน้าที่พากันสร้างสร้างความสนุก อาทิ จ๊ะ นงผณี, โจอี้ ภูวศิษฐ์, ไททศมิตร
โดยในช่วงนับถอยหลังได้มี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ขึ้นเวทีร่วมอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2569 ด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่
ท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยเข้มเนื่องจาก เมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 600 นาย ลงพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องกันเหตุอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดค่ำคืน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย