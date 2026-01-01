xs
อลังการ Pattaya Countdown 2026 นทท.ไทย-เทศนับหมื่นแห่ร่วมงานแน่นชายหาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- อลังการ Pattaya Countdown 2026 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติเดินทางมาร่วมงานนับหมื่นคน ทำพื้นที่โดยรอบชายหาดพัทยาแน่นขนัด เมืองพัทยาจัดกำลังเจ้าหน้าที่รวม  600 นาย ดูแลความปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงาน Pattaya Countdown 2026 ช่วงคืนที่ผ่านมา (31 ธ.ค.68)​ว่าสุดยิ่งใหญ่อลังการ​ท่ามกลางเหล่าศิลปินแนวหน้าที่พากันสร้างสร้างความสนุก อาทิ  จ๊ะ นงผณี, โจอี้ ภูวศิษฐ์, ไททศมิตร 

โดยในช่วงนับถอยหลังได้มี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ขึ้นเวทีร่วมอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2569 ด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่

ท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยเข้มเนื่องจาก เมืองพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 600 นาย ลงพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ป้องกันเหตุอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดค่ำคืน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย












