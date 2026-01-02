“ชัยวุฒิ” อวยพรปีใหม่ ขอประชาชนเลือกตั้งได้นักการเมืองดี ๆ ลั่นจะล้มทั้งเทาทั้งส้ม ไม่ใช่แค่ล้มทุนเทา

“ชัยวุฒิ” อวยพรปีใหม่ ขอประชาชนเลือกตั้งให้ได้นักการเมืองดี ๆ ลั่น “ไม่ได้เอาส้มมาล้มเทา…แต่จะล้มทั้งเทาทั้งส้ม”
วันนี้ (2 มกราคม 2569) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวอวยพรปีใหม่ถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน โดยระบุว่า “สวัสดีปีใหม่พี่น้องคนไทยทุกคน ปีใหม่นี้เป็นปีม้า ก็ขอให้เป็นม้าที่นำมาซึ่งพลัง ความเข้มแข็งของคนไทยทุกคน
คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ทำธุรกิจการค้าใด ๆ ก็ขอให้ร่ำรวย รุ่งเรืองทุก ๆ คน
ที่สำคัญการเมืองปีนี้จะมีการเลือกตั้ง ก็ขอให้เลือกตั้งแล้ว เราได้นักการเมืองดี ๆ ได้คนดี ๆ มาช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองของเราต่อไปครับ ให้เป็นปีที่ดีของทุก ๆ คนนะครับ
ในช่วงท้าย นายชัยวุฒิแกะส้มรับประทาน พร้อมกล่าวปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดว่า “ผมไม่ได้เอาส้มมาล้มเทานะครับ เพราะผมจะล้มทั้งเทาทั้งส้มครับ”