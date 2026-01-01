อย่าคิดลึก! ผู้สมัคร สส.ไทยสร้างไทย โพสต์อวยพรปีใหม่แบบเว้นวรรค ใครทายถูกถือว่า "จิตใจสะอาด"

คิด ภูวพัฒน์ สส.กทม. พรรคไทยสร้างไทย โพสต์อวยพรปริศนาแบบเว้นวรรคให้เติมเองทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่น ก่อนเจ้าตัวจะออกมาเฉลยคำอวยพร
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. เฟซบุ๊ก “คิด ภูวพัฒน์ ชนะสกล - Kid Puvaphat" ซึ่งเป็นผู้สมัคร สส.กทม. พรรคไทยสร้างไทย ได้ออกมาโพสต์อวยพรปีใหม่ โดยเว้นวรรคให้เติมคำในช่องว่างที่หายไป พร้อมระบุข้อความว่า “สวัสดีปีใหม่ คนไทยใจสะอาด กรุณาทายอย่างสุภาพ เดี๋ยวมาเฉลย”
ต่อมา เจ้าตัวได้คอมเมนต์เฉลยว่า “สวัสดีปีใหม่
ขอให้รวยมากมี
ให้โชคดี ได้ถูกหวย
รวย รวย รวยยยยย!!
ถ้าคุณทายถูก คุณจิตใจสะอาดครับ!!“