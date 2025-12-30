ผู้ตรวจฯอวยพรปีใหม่ เน้นปชช.ส่วนกลาง สร้างสังคมไทยเข้มแข็ง ยึดนิติธรรม เป็นธรรม ยุติธรรม

“ทรงศัก สายเชื้อ” ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2569 มุ่งเน้นประชาชนเป็นส่วนกลาง สร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม ความเป็นธรรม และความยุติธรรม
วันนี้ (30 ธ.ค.) นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2569 ว่าในปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความซับซ้อน มีกระแสที่เชี่ยวกราก ทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ มีความท้าทายหลายประการ ซึ่งองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความท้าทายเหล่านั้น
ในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา เราได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนไปไม่น้อยกว่า 3,000 เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ทำเรื่องที่เรียกว่า เรื่องเชิงระบบ ซึ่งแก้ปัญหาที่โครงสร้าง และการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐตามหมวด 5 ซึ่งเป็นการตรวจสอบบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะอีกจำนวนหลายเรื่อง มากกว่า 20 เรื่อง ซึ่งถือว่าได้วางรากฐานการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างให้กับประเทศในหลายมิติ โดยหลักการทำงานในปี 2568 เน้นเรื่องคุณธรรม คุณภาพ เรื่องของมาตรฐานความรวดเร็ว ความโปร่งใส การยึดหลักนิติธรรม รวมถึงการใช้แนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาในการทำงาน เช่น การเปิดเวทีให้กับพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีโอกาสได้ร่วมให้ข้อคิดเห็น
รวมทั้งการใช้แนวคิดหลายประการ เช่น นวัตกรรมสังคมในการทำงานแสวงหาข้อเท็จจริง นำไปสู่การมีข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และในหลักการอีก 3 ข้อที่เรายึดมั่นในปี 2568 ที่ผ่านมาคือ 1. ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่งของประชาชน 2. ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน และ 3. ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง ยุติธรรม และยั่งยืน เป็นแนวทางที่เราจะดำเนินการสืบเนื่องต่อไปในปี 2569 เพื่อยกมาตรฐานการทำงานขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินให้ได้มาตรฐานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการนำแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาทำงาน เรามีแนวคิดหลายเรื่องในการปรับปรุงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการนำมาซึ่งคำวินิจฉัยในข้อเสนอแนะให้มีความรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้มากขึ้น
ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง จะมีแนวคิดใหม่ ๆ เช่น ความยุติธรรมทางสังคม เรื่องนวัตกรรม เรื่องการยกระดับหลักนิติธรรมของประเทศไทยให้มีระดับที่สูงขึ้นในทางสากล รวมทั้งการใช้มาตรการเชิงป้องกัน การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มต่าง ๆ ให้มากมายและหลากหลายขึ้นในปี 2569 เช่น แนวคิดของการให้ชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันปัญหาและป้องกันความไม่เป็นธรรม ที่เราเรียกว่าโครงการเบญจภาคี บวร และ ช.ร. คือ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และโรงพยาบาล โดยเฉพาะรพ.สต. และโครงการ Empower ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการนำร่องที่เรียกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Go Clean เป็นต้น และแนวคิดใหม่ ๆ หลายข้อในการทำงานในปี 2569 เพื่อที่จะมุ่งเน้นประชาชนเป็นส่วนกลางเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็ง เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2569 นี้ ในนามของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ได้อำนวยพรและดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีชีวิตและการงานที่เข้มแข็งปลอดโปร่งดีงาม มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งในการยังประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร และสังคมโดยส่วนรวม มีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญในคุณธรรมความดีงาม คิดหวังสิ่งใดที่ชอบที่ประกอบด้วยธรรม ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีแล้ว ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ และที่สำคัญขอให้ร่วมใจกันในการที่จะขอให้ประเทศชาติของเรามีความเข้มแข็ง เอาชนะภัยพาลต่าง ๆ ได้ และเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดปี 2559 และตลอดไป