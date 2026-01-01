"ยิ่งลักษณ" โพสต์อวยพรปีใหม่ 2569 ขอให้เป็นปีของความเจริญก้าวหน้า ก้าวผ่านอุปสรรค ก้าวข้ามความยากจน

"ยิ่งลักษณ์" โพสต์ข้อความ อวยพรปีใหม่ 2569 ให้คนไทยทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ขอให้ปี 2569 นี้ เป็นปีของความเจริญก้าวหน้า ก้าวผ่านอุปสรรค ก้าวข้ามความยากจน
วันนี้(1 ม.ค.69) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra ว่า "สวัสดีปีใหม่ 2569 ค่ะ ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะ ขอให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
"ขอให้ปี 2569 นี้ เป็นปีของความเจริญก้าวหน้า ก้าวผ่านอุปสรรค ก้าวข้ามความยากจน ก้าวสู่สิ่งดีๆ มีอนาคตที่สดใส เศรษฐกิจปากท้องกินดีอยู่ดี มีรายได้กันทุกครอบครัวนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ"