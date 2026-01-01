"อดิศักดิ์ ตันติวงศ์" ปธ.ศาลฎีกา ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2569 ยืนยันศาลยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรม

"อดิศักดิ์ ตันติวงศ์"ประธานศาลฎีกา ส่งสารอวยพรเนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่ 2569 ให้แก่ประชาชนคนไทย ยืนยันศาลยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรม ย้ำคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ภายใต้ความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
วันนี้ (1ม.ค.) นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ส่งสารอวยพรเนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่ 2569 ให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศว่า
พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน
เนื่องในอภิลักชิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ผมและช้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมใจกันน้อมจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าแก่ปวงชาวไทยตราบชั่วกาลนาน
ปีที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่อ่านวยความยุติธรรมในฐานะองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี รักษาความเป็นธรรม ตลอดจนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมภายใต้ความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรมตลอดมา
ภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ผมได้กำหนดนโยบาย "คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคณภาพ" เพื่อมุ่งยกระดับการอำนวยความยุติธรรรมของศาลไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรก คือ "คุณธรรมนำทาง" มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรรมและจริยธรรม ดำรงตนตามแบบอย่างอันดึงามของตลาการ เพื่อให้การวินิจฉัยคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน
ประการที่สอง คือ "สร้างศรัทธา" ศาลยุติธรรมตระหนักดีว่า ศรัทธาของประชาชนเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในกระบวนการยุติธรรม เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรก เพื่อลดฮ่องว่องว่างเสรีภาพของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนากาการบริการให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดยิ่งขึ้น และอำนวยความยุติธรรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลากหลายมิติและให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประการที่สาม คือ "พัฒนาคุณภาพ" ศาลยุติธรรมไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทันต่อสถามการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพัฒนาระบบงานและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม เพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ศาลยุติธรรมยังคงยืนหยัดปกป้องคุ้มครองสิทธิเสร็ภาพของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยยึดมั่นการปฏิบัฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และรับผิดขอบต่อสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป
ในศุภวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ผมขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไช้เจ็บและกยันตรายทั้งปวงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง มีสติตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้อง พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ และขอให้ประเทศไทยสงบสุขสถาพรตลอดไป
สวัสดีปีใหม่ 2569