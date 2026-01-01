ผบ.ตร.ส่งสารปีใหม่ 2569 ขอบคุณตำรวจทั่วประเทศ สดุดีผู้เสียสละ ย้ำพร้อมดูแลประชาชนรับมือทุกภัยคุกคาม

ผบ.ตร.ส่งสารปีใหม่ 2569 ขอบคุณเพื่อนตำรวจ ร่วมแรงร่วมใจผ่านพ้นทุกสถานการณ์ สดุดีเหล่าพี่น้องตำรวจกล้าผู้สละชีพ ให้คำมั่นประชาชนตำรวจพร้อมดูแลสร้างความผาสุก อำนวยความยุติธรรม รับมือทุกภัยคุกคาม
วันนี้ (1 ม.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีสารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2569 ส่งความสุขและความปรารถนาดีไปยังข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจ ความว่า
“ตลอดปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศได้ผ่านพ้นเหตุการณ์หรือวิกฤตต่าง ๆ จนผ่านพ้นไปอีกปีหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาอาชญากรรมและภัยคุกคามได้มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ได้สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างร้ายแรงอันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน รวมทั้งภัยธรรมชาติ ปัญหาความมั่นคงทางชายแดน ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อตำรวจนั้นสูงมาก แม้ว่าเราจะมีภารกิจที่หลากหลายด้าน ตำรวจทุกนายยังคงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความยุติธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ยุทธวิธี โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็วและเท่าทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้กับพี่น้องประชาชน
สำหรับปีใหม่ 2569 นี้ ขอสดุดีเหล่าพี่น้องตำรวจกล้า ที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ห้วงที่ผ่านมา และขอให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจทำงาน ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ทั้งในมิติด้านอาชญากรรม ด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านปัญหาความเดือดร้อนและการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นต่อไป
ในวาระศุภมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการตำรวจและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ