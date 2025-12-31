ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ ความร่วมมือกันของคนในประเทศจะนำไปสู่ความมั่นคง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569
วันนี้ (31 ธ.ค.2568) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2568 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่าเมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569 ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดี มายังท่านทั้งหลาย โดยทั่วกัน ดังที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมราชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคต ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันที่ได้เห็นประชาชนทุกหมู่เหล่าพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะ พระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อบ้านเมืองตลอดมา
จึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและข้าพเจ้าจะถือน้ำใจไมตรีของทุกท่านในครั้งนี้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างโดยเต็มกำลังความสามารถต่อไป
ในรอบปีผ่านมา กล่าวได้ว่ามีเหตุการณ์ที่น่าวิตก ห่วงใยอยู่พอสมควร เช่น สถานการณ์ระหว่างประเทศในส่วนต่างๆ ของโลก ที่มีความแปรปรวน และตึงเครียด รวมทั้งภัยธรรมชาติอันร้ายแรง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ได้เผยให้เห็นปัญหา ข้อขัดข้องในด้านต่าง ๆ อันกระทบกระเทือนถึงชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขวัญและกำลังใจของเราทุกคนอย่างมาก
ด้วยเหตุนี้การเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีระหว่างมิตรประเทศ และเสริมสร้างความรักสมัครสมานระหว่างเราทุกคนในประเทศเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น ในอันที่จะประกอบกรณียกิจตามภาระหน้าที่ให้ประสานสอดคล้องกันโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้ทุกคนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุด
ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเป็นหลักประกันความมั่นคงของบ้านเมืองและความร่มเย็นเป็นสุขของเราทุกคนได้อย่างแท้จริง ขออานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัยและมีความสุข ความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้ และตลอดไป