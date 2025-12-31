“เท้ง” ส่งสารปีใหม่ปลุกทวงคืนยุติธรรมผ่านคูหา ปชน.เปลี่ยนประเทศเป็นของปชช. ชู "ไม่เทา-เท่ากัน-ทันโลก"

หัวหน้าปชน. ส่งสารสวัสดีปีใหม่ ปลุกคนไทยทวงคืนความยุติธรรมผ่านคูหา ปชน. เปลี่ยนประเทศให้เป็นของประชาชน ชูนโยบาย "ไม่เทา-เท่ากัน-ทันโลก" ซัดโครงสร้างอำนาจเดิมขวางประเทศ
วันนี้ (31 ธ.ค. 2568) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์คลิปวิดีโอสวัสดีปีใหม่คนไทย ว่า สวัสดีปีใหม่ 2569 ประชาชนผู้ส่งอำนาจสูงสุดของประเทศ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ตนขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความหวัง เป็นปีแห่งพลัง และเป็นปีที่ประชาชนจะได้กำหนดอนาคตประเทศด้วยมือของตัวเอง
ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยยืนอยู่บนจุดสำคัญของการเมือง เมืองไทยเรากำลังเผชิญอยู่กับกลุ่มการเมืองเก่ากับอำนาจของประชาชน และเป็นปีที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัย ปัญหาชายแดน และปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง พรรคประชาชนยังคงทำงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ถูกกดขี่ เป็นตัวแทนของผู้ถูกละเลยจากรัฐ และเป็นความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้าไม่ถึงโอกาส
ขอขอบคุณสมาชิกพรรค ผู้แทนของประชาชน และพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างกัน แม้เส้นทางการต่อสู้นี้จะเต็มไปด้วยแรงต้านและอุปสรรค โครงสร้างอำนาจเดิม แต่เราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเทียบกับภารกิจสำคัญ ภารกิจในการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พวกเรายังคงต้องทำงานให้หนักกว่านี้ และทำให้ดีกว่านี้ การเลือกตั้งที่จะถึงนี้คือการเลือกตั้งเพื่อเลือกอนาคต การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของประชาชน การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงไม่ใช่เพียงการเลือกนักการเมืองหรือ สส. หรือตัวบุคคลที่เข้ามาอยู่ในการเมืองอย่างเดียวเท่านั้น แต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าประเทศไทยจะเลือกอนาคตแบบไหน รัฐบาลประชาชนอำนาจต้องยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง
แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาของประเทศไทยไม่ได้เกิดจากการขาดศักยภาพของประชาชนคนไทยทุกคนแต่อย่างใด แต่เกิดจากโครงสร้างอำนาจที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน รัฐบาลต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกวัน ไม่ใช่แค่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ตัดสินใจโดยยึดโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางและยืนอยู่ข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชน แม้ในยามที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากอำนาจเดิม รัฐบาลประชาชนอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พรรคประชาชนยืนหยัดในหลักการนี้ไม่เปลี่ยนแปลง และจะยังยืนหยัดต่อสู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ในโอกาสนี้ ตนและพรรคประชาชนขอเสนอชุดนโยบายที่เราเตรียมไว้สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นั่นก็คือไทยไม่เทา การเมืองต้องโปร่งใส อำนาจต้องได้รับการตรวจสอบ ประเทศจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ หากการใช้อำนาจรัฐยังเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนและหากการทุจริตยังถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ การเมืองต้องไม่เป็นพื้นที่ที่เอื้อให้คนบางกลุ่มที่กำลังเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ได้
ในขณะที่ประชาชนต้องแบกรับต้นทุนของความไม่เป็นธรรม การทำให้ไทยเท่ากัน โอกาสต้องไม่ขึ้นกับเส้นสายหรือชาติกำเนิด ประเทศไทยจะเป็นประเทศของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ได้โอกาสในชีวิตยังขึ้นอยู่กับเส้นสาย ฐานะหรือความใกล้ชิดกับอำนาจ ไทยเท่ากันคือประเทศที่ทุกคนมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรม และมีรัฐที่อยู่ข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชน ไม่ใช่แค่หาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม
เศรษฐกิจไทยที่เท่าทันโลก ประเทศต้องก้าวไปข้างหน้า ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยอาจไม่อาจบริหารได้ด้วยชุดความคิดแบบเดิมได้ ประเทศไทยต้องเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ เคารพสิทธิเสรีภาพ และพร้อมปรับตัวให้เท่าทันกับเศรษฐกิจและสังคมของโลกนี้ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่ประชาชนมองเห็นอนาคต ไม่ใช่ประเทศที่ความฝันถูกปิดกั้นและโครงสร้างอำนาจแบบเดิมๆ และไม่ใช่ประเทศที่ศักยภาพของประเทศประชาชนประชาชนทุกคนต้องถูกจำกัดเพราะการเมือง ไม่ก้าวหน้าไม่เดินไปไหน
”ปี 2569 ปีที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาเลือกอนาคต เลือกพรรคประชาชน ผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกันทำให้ปี 2569 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงผ่านเลือกตั้ง เลือกพรรค เลือกรัฐบาลของประชาชน และเลือกประเทศไทยที่ไม่เทา เท่ากันและทันโลก หนึ่งเสียงของทุกคนไม่ใช่เพียงการเลือก สส. แต่คือหนึ่งเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศไทย กำหนดหน้าตาของรัฐบาล รวมทั้งกำหนดวาระของประเทศไทย ขอให้ปี 2569 นี้เป็นปีแห่งความหวัง เป็นปีแห่งชัยชนะของประชาชน เพื่อให้รัฐบาลเป็นของประชาชนสวัสดีปีใหม่ 2569 รัฐบาลประชาชนและพี่น้องประชาชนทุกคน“ นายณัฐพงษ์ กล่าว