เคานต์ดาวน์สุดอลัง ใจกลางสยาม สแควร์ “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ใจกลางสยาม “SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 Presented by AIS SIAM” เนรมิต AIS SIAM และสยามสแควร์ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุขและความบันเทิง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง AIS SIAM และ PMCU สร้างปรากฏการณ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 อย่างยิ่งใหญ่

ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่คึกคักที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลั่งไหลเข้าร่วมงานจนแน่นเต็มพื้นที่สยามสแควร์ตลอดทั้งเส้น รวมถึงยังได้รับความสนใจจากผู้ชมออนไลน์ทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Siam Square สยามสแควร์ และ Instagram AIS SIAM

ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมความสนุก และโชว์สุดพิเศษจากทัพศิลปินดัง โดยเปิดเวทีด้วย Sugar ’N Spice ก่อนส่งต่อความสนุกให้ SERIOUS BACON, TALAY และ bamm ที่ขนเพลงฮิตและโชว์สุดมันส์เรียกเสียงเชียร์จากผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ต่อด้วย เจษ เจษฎ์พิพัฒ และ ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สร้างรอยยิ้มจากแฟนๆ ตามด้วยโชว์สุดพิเศษจากคู่หูขวัญใจมหาชน พี่จอง และ คัลแลน ก่อนส่งต่อเวทีให้คู่จิ้นสุดฮอต เติ้ล มติมันต์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร ในช่วงโค้งสุดท้ายของคืนเคานต์ดาวน์ และในช่วงวินาทีสำคัญเวลา 00.00 น. กับไฮไลต์การยิงเปเปอร์ชู้ตข้อความคำอวยพรปีใหม่ลายมือของศิลปินที่มาร่วมงาน เพื่อส่งต่อความสุขให้แฟนคลับและผู้ร่วมงานทุกคน ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยโชว์ของบอยกรุ๊ป LYKN ที่สร้างความมันส์ต่อเนื่องแบบข้ามปี ปิดฉากคืนเคานต์ดาวน์อย่างสมบูรณ์แบบ

ความสนุกยังไม่จบเพียงค่ำคืนเดียว SIAM SQUARE STREET OF DREAMZ 2026 เปิดพื้นที่ให้คนมีฝันได้โชว์ความสามารถ แสดงตัวตน และสนุกกับสตรีทคัลเจอร์แบบเด็กสยาม พร้อมกิจกรรมจากพาร์ทเนอร์แบรนด์ดัง ให้ทุกคนได้มาเติมเต็มโมเมนต์ความสุขให้ทุกคนได้สนุกไปกับ “ถนนแห่งความฝัน” อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2569

ทั้งนี้ AIS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุข ด้วยการเสริมศักยภาพโครงข่ายในพื้นที่จัดงานเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ พร้อมระบบ Autonomous Network ดูแลคุณภาพทุกการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ให้ทุกการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและอุ่นใจ ตอกย้ำบทบาทเครือข่ายที่เชื่อมต่อความสุขทุกเทศกาล





























