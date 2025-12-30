"อนุทิน" อวยพรปีม้า ขอคนไทยหมดเคราะห์ไม่ต้องรอข้ามปี อ้อนอยู่ที่ปชช.ขี่ม้าขาวหวนคืนนายกฯหรือไม่

“นายกฯ” อวยพรปีม้า ขอคนไทยหมดเคราะห์ตั้งแต่วินาทีนี้ ไม่ต้องรอข้ามปี มีแต่ชัยชนะ คึกคัก โลดโผนโจนทะยาน บอก “อยู่ที่ประชาชน” ขี่ม้าขาวหวนคืนเก้าอี้นายกฯหรือไม่
วันนี้ (30ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น.ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอวยพรปีใหม่ 2569 ว่า ในโอกาสที่วันนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายของปี โดยขอขอบคุณทุกฝ่าย รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนให้ทั้งประเทศได้ทราบว่า ในแต่ละช่วงเวลารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้าง
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขอถือโอกาสนี้กราบอำนวยพรพี่น้องประชาชน คนไทยทุกคน ขอให้ทุกข์โศกเคราะห์ร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาหมดไปกับปีใหม่ หมดไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องรอข้ามปี ปีใหม่นี้ 2569 ปีม้า ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความคึกคัก โลดโผนโจนทะยาน กระโจนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง ประสบแต่ชัยชนะมีความสุข มีสุขภาพที่ดี
ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นปีม้า จะขี่ม้าขาวกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า อยู่ที่พี่น้องประชาชน