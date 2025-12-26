“บิ๊กป้อม” เปิดบ้านป่ารอยต่อฯ รับพรปีใหม่ บอก 80 ปี พอแล้ว ส่อวางมือ อดีตบิ๊กทหารตบเท้าให้กำลังใจ

พล.อ.ประวิตร เปิดบ้านป่ารอยต่อฯ รับพรปีใหม่ ระบุ “อายุ 80 พอแล้ว” ส่อวางมือการเมือง ท่ามกลางอดีตบิ๊กทหารตบเท้าให้กำลังใจ
วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยในวันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อให้คณะบุคคลใกล้ชิดและอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าอวยพรปีใหม่ ท่ามกลางกระแสข่าวหนาหูเรื่องปัญหาสุขภาพ และแนวโน้มการตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รวมถึงการเตรียมวางมือทางการเมือง
บรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำคณะกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อฯ พร้อมด้วย คณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 17 เข้าขอพรและอวยพรปีใหม่แด่ พล.อ.ประวิตร ซึ่งวันนี้สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
นอกจากนี้ ยังมีอดีตนายทหารระดับสูงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้บัญชาการทหารบก, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.วลิต โรจนภักดี อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
ในช่วงหนึ่งของการเปิดให้เข้าอวยพร พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวให้พรแก่ผู้มาร่วมงานขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ โดยจังหวะดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่า พล.อ.ประวิตร “ท่านยังดูหนุ่มและแข็งแรง”
พล.อ.ประวิตร จึงได้กล่าวตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่า “หนุ่มอะไร อายุ 80 ปี พอแล้ว”