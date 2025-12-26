xs
ฝ่ายปกครองเมืองเพชรบุรี ผนึกกำลัง ตร.–กอ.รมน. บุกคุมเข้มสถานบันเทิง รับปีใหม่ 2569 เน้น “ปลอดภัย–ปลอดยา–ปลอดอาวุธ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – นายอำเภอเมืองเพชรบุรี สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และกอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบันเทิงยามค่ำคืน สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กำชับผู้ประกอบการคุมเข้มมาตรการตามกฎหมาย ห้ามเด็กต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการอย่างเด็ดขาด

เมื่อคืนวานนี้ ( 25 ธ.ค.) เวลา 22.30 น. นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี และ พ.อ.นันทชัย คลังสิน ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี

นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเพชรบุรี เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการสถานบันเทิงเป็นจำนวนมาก จึงต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา ป้องกันเหตุอาชญากรรม และสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด และอาวุธปืน เข้ามาในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้เน้นตรวจสอบอายุผู้เข้าใช้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการ รวมถึงตรวจระบบความปลอดภัย ทางหนีไฟ และมาตรการป้องกันอัคคีภัยของสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์และกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที อีกทั้งได้สั่งการให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทางและพื้นที่เสี่ยง เพื่อคัดกรองบุคคลและยานพาหนะ เป็นมาตรการเชิงรุกในการลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มุ่งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ได้อย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด








