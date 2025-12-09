"ฮันโซฮี" อวดลุค “รอยสัก 12 นักษัตร” รับปีใหม่ — แฟน ๆ แห่ชมสวยเก๋ไม่ซ้ำใคร

ฮันโซฮี นักแสดงสาวชื่อดัง เผยลุคใหม่สุดครีเอตผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา โชว์ รอยสักลาย 12 นักษัตร ประดับเรียงกันอย่างงดงามบนเรียวขาด้วยการใช้ รอยสักชั่วคราวแบบพิเศษ (อิพิเมอรัลแทททู)
ในภาพที่เผยแพร่ ฮันโซฮีมาในลุค เสื้อไหมพรมเปิดไหล่สบาย ๆ แมตช์กับกระโปรงสีขาวและบูทสีดำ โดดเด่นด้วยลวดลายรอยสักที่ดูบางเบาแต่เต็มไปด้วยรายละเอียด แฟนคลับต่างชื่นชมไม่ขาดสาย พร้อมคอมเมนต์ว่า “นี่ใช่อวยพรปีใหม่แบบโซฮีหรือเปล่า?”
ส่วนอีกคอมเมนต์ก็บอกว่า “ลุคนี้คือละมุนมาก… ฮันโซฮีคือ vibe ที่ไม่เคยจางจริง ๆ”
ส่วนอีกคอมเมนต์ก็บอกว่า “ลุคนี้คือละมุนมาก… ฮันโซฮีคือ vibe ที่ไม่เคยจางจริง ๆ”
แม้ก่อนหน้านี้เธอจะเคยลบรอยสักถาวรเกือบทั้งหมด เพื่อให้เหมาะกับเส้นทางนักแสดง (ว่ากันว่าค่าใช้จ่ายรวมกว่า 20 ล้านวอน) แต่ช่วงหลังฮันโซฮีหันมาใช้ รอยสักชั่วคราวและสติ๊กเกอร์ลายสัก แทน เพื่อ “ตีความตัวเองในอดีตใหม่อย่างสร้างสรรค์”
ในภาพชุดอื่น ๆ ยังเห็นโซฮีอยู่ท่ามกลางดอกไม้ สวมรองเท้าบูท ให้บรรยากาศล่องลอยเหนือจริง ขณะที่ภาพโคลสอัปเผยผิวเนียนใสและสายตาอันดึงดูด ที่เพิ่มเสน่ห์ให้ลุคนี้ยิ่งขึ้น
ฮันโซฮียังอยู่ระหว่างเตรียมโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ Project Y โดยรับบท “มีซอน” ผู้เข้าไปพัวพันภารกิจเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับทองคำแท่งและเงินผิดกฎหมายร่วมกับตัวละครของ จอนจงซอ ถือเป็นลุคและบทบาทที่ท้าทาย แตกต่างจากงานก่อนหน้าของเธออย่างสิ้นเชิง โดยภาพยนตร์มีกำหนดเข้าฉาย 21 มกราคม 2026