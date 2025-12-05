นายกฯ นำ ครม.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันนี้ (5 ธ.ค.) เวลา 07.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 189 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณะองคมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา (ผู้แทนประธานรัฐสภา) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รองนายกรัฐมนตรีและภริยา คณะรัฐมนตรีและภริยา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน่วยราชการในพระองค์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้