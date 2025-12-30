นายกฯขอรอกองทัพแถลงครบ 72 ชม.หยุดยิง JBC เกิดได้อยู่ที่จริงใจ จีนเยียวยา 20 ล.หยวนรอกต.หารือ

"อนุทิน" ขอรอกองทัพแถลงครบ 72 ชั่วโมงหยุดยิง บอกเจบีซีจะเกิดได้ ต้องอยู่ที่ความจริงใจ ถ้าสมเหตุสมผลไทยพร้อมหารือ ชี้ 20 ล้านหยวน จีนเสนอเยียวยาต้องรอ "สีหศักดิ์" หารือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ (30 ธันวาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเงื่อนไข 72 ชั่วโมง ที่จะครบในช่วงเวลา 12.00 น. จะให้กองทัพแถลงหรือนายกฯ เป็นผู้แถลงเอง นายกรัฐมนตรี เผยว่า ฝ่ายกองทัพ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) น่าจะมีการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ใน Joint Statement
เมื่อถามว่า การที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามเร่งให้ฝ่ายไทย ไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม (Joint Boundary Committee : JBC) โดยข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชานั้น นายกรัฐมนตรี เผยว่า เราก็ดูสถานการณ์ต่างๆ ทุกอย่างต้องเกิดความจริงใจและความตั้งใจ ที่จะทำให้สถานการณ์สันติภาพเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น อะไรที่เป็นเหตุเป็นผลประเทศไทยพร้อมที่จะหารือ และหาทางออกด้วยกันอยู่แล้ว
ส่วนกรณีที่จีนเสนอช่วยเหลือไทย 20 ล้านหยวน เพื่อฟื้นฟูความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สิน ตอนนี้มีการพูดคุยยังไงบ้าง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่พูดขึ้นมาในการประชุมระหว่าง 3 ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย กัมพูชา และจีน รายละเอียดเรายังไม่ได้ลงลึก ต้องหารือก่อน ซึ่ง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็กลับมาเมื่อคืน